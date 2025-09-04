Es tendencia:
La advertencia de Gustavo Costas a River antes del duelo por Copa Argentina: “Sabemos lo que nos jugamos”

El Millonario y la Academia disputarán los cuartos de final del torneo más federal del país, todo indica que será en los primeros días de octubre.

Por Lautaro Toschi

Gustavo Costas
© GettyGustavo Costas

River y Racing protagonizan uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino. El contexto actual, sobre todo después del polémico pase de Maxi Salas al Millonario, hizo que tome un color especial. Si bien estos dos equipos no comparten zona en el Torneo Clausura, por lo que solamente se podrían haber medido en instancias de eliminación directa -en caso que ambos pasen-, el destino quiso que se vean las caras por la Copa Argentina.

Se espera un duelo picante, especialmente con algunos protagonistas: Maxi Salas será el foco de la polémica para los hinchas de Racing, mientras que Marcos Rojo lo será para los de River. Cabe destacar que el que avance se meterá entre los mejores cuatro del torneo más federal del país, el cual otorga un cupo a la Copa Libertadores 2026 para el ganador.

Costas palpitó el duelo ante River

En diálogo con ESPN, el entrenador de Racing afirmó: “Sabemos cómo tenemos que jugar, esos partidos son los que ni tenés que jugarlo: tenés que ganarlo. Tenemos que estar mentalizados contra un gran rival, que trajo a casi un equipo nuevo ahora. Sabemos lo que nos jugamos, aparte que es una Copa que Racing no tiene”.

Gustavo Costas, DT de Racing. (Foto: Getty).

Gustavo Costas, DT de Racing. (Foto: Getty).

Maxi Salas habló del cruce ante Racing y se refirió a Marcos Rojo

El atacante del Millonario habló con ESPN y dijo: “Es un partido más y el que gana pasa a semifinales. Yo estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá. Rojo es un gran jugador, es una gran persona, no tengo nada contra él, se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo. Se que es un jugador respetuoso y tiene una trayectoria muy grande”.

Maxi Salas calentó la previa del River vs. Racing por Copa Argentina: “Se dice que Marcos Rojo va a lastimar”

Maxi Salas calentó la previa del River vs. Racing por Copa Argentina: “Se dice que Marcos Rojo va a lastimar”

¿Cuándo y dónde se jugaría River vs. Racing por la Copa Argentina 2025?

A falta de la confirmación oficial, se estima que River y Racing se verán las caras en los primeros días de octubre ya que jugarlo en el mes de septiembre es imposible ya que ambos se encuentran en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los escenarios posibles son varios: Córdoba y Santiago del Estero fueron los primeros apuntados, pero en las últimas horas también surgió la posibilidad que se juegue en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo a dos semanas del partido de River contra Palmeiras por Copa Libertadores

La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo a dos semanas del partido de River contra Palmeiras por Copa Libertadores

Alarma en River por la preocupante sentencia sobre el futuro de Franco Armani: “Se retira en Atlético Nacional”

Alarma en River por la preocupante sentencia sobre el futuro de Franco Armani: “Se retira en Atlético Nacional”

