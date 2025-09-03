Es tendencia:
River Plate

La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo a dos semanas del partido de River contra Palmeiras por Copa Libertadores

Pity Martínez se recuperó de su desgarro y entrenó a la par de sus compañeros.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Marcelo Gallardo, entrenador de River.

En la vuelta a los entrenamientos tras dos días de licencia, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, comenzó a planificar el encuentro contra Estudiantes de La Plata por la octava fecha del Torneo Clausura, aunque al mismo tiempo piensa en el XI que enfrentará a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En esta práctica, el ‘Muñeco’ recibió una buena noticia y la misma está relacionada con Gonzalo Martínez. El ‘Pity’ dejó atrás un desgarro que sufrió semanas atrás, por lo que volvió a entrenar junto al resto de los compañeros y podría estar presente en los próximos compromisos. 

De esta manera, el mediocampista ofensivo se suma como variante en la ofensiva de cara al duelo contra el Pincha en La Plata, así como también en el duelo ante Palmeiras en el Estadio Más Monumental. La última vez que sumó minutos fue el 17 de agosto, cuando ingresó en la victoria 4 a 2 frente a Godoy Cruz.

A lo largo de la temporada, el ‘Pity’ se perdió varios encuentros por distintas lesiones musculares. En total, pudo estar presente en tan solo 12 partidos, en los que no marcó goles, aportó dos asistencias y recibió una tarjeta amarilla en los 386 minutos que estuvo en cancha. 

Pity Martínez se recuperó de una lesión y entrenó junto a sus compañeros.

Sebastián Driussi y Facundo Colidio bajarán cargas

Por otro lado, en el regreso a los entrenamientos, Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico decidieron que tanto Sebastián Driussi como Facundo Colidio bajen las cargas debido a la sobrecarga muscular que padecen por la seguidilla de encuentros que disputaron en el último tiempo.

Tal es así que ninguno de los dos delanteros pudieron estar disponibles en la victoria 2 a 0 ante San Martín de San Juan, ya que no estaban al 100% desde lo físico. De igual manera, se espera que puedan estar presentes para enfrentar a Estudiantes y Palmeiras en la próxima semana. 

