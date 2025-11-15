Es tendencia:
La decisión de Cristiano Ronaldo mientras Portugal se juega su clasificación al Mundial 2026

El luso fue expulsado en su último partido, puso en riesgo el boleto a la Copa del Mundo y ahora dejó a sus compañeros a su suerte.

Por Germán Celsan

Cristiano Ronaldo y su decisión en la previa del partido clave de Portugal para clasificar al Mundial
Cristiano Ronaldo y su decisión en la previa del partido clave de Portugal para clasificar al Mundial

La gran sorpresa de la primera parte de la Fecha FIFA de noviembre en las Eliminatorias UEFA fue la derrota de Portugal en tierras irlandesas por 0-2. El local mantuvo vivas sus propias chances y, para los lusos, el encuentro en Dublin fue una pesadilla. Además de la derrota sufrió la expulsión de Cristiano Ronaldo, su gran estandarte y referente, tras propiciarle un codazo en la espalda al defensor Dara O’Shea.

El capitán portugués, jugador con más partidos y más goles a nivel selecciones en la historia del fútbol, se perderá el encuentro decisivo de este domingo, donde Portugal juega contra Armenia, y necesita ganar para asegurar su lugar en el Mundial 2026. Pero no solo se perderá el partido, sino que directamente no estará con sus compañeros.

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal antes del partido clave. (Getty)

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal antes del partido clave. (Getty)

Reporta el medio local A Bola que Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal en la previa del encuentro decisivo para la clasificación al Mundial. Una impactante e inesperada decisión por parte del capitán del plantel. Cabe destacar que un empate de Portugal le daría la chance a Hungría de robarle el primer puesto, en caso de vencer por más de 3 goles a Irlanda. Ni hablar de una derrota, que le daría chances incluso a Irlanda de quedarse con el grupo.

Cristiano Ronaldo dejó la cancha con insultos y podría ser sancionado en el Mundial 2026

Que Cristiano Ronaldo se perderá el último partido del calendario de Eliminatorias UEFA es un hecho, pero también podría tener problemas en caso de que Portugal logre la clasificación a la Copa del Mundo. Y es que su roja fue directa, y eso, sumado a la conducta inapropiada con la afición rival, lo expone a una sanción mayor.

Heimir Hallgrimsson, DT de Irlanda, sobre Cristiano Ronaldo: “Estaba frustrado y reaccionó como no debía”

Cristiano Ronaldo podría perderse los primeros dos partidos del Mundial 2026. (Getty)

Cristiano Ronaldo podría perderse los primeros dos partidos del Mundial 2026. (Getty)

Si nos basamos en lo reglamentario, en el Código Disciplinario de la FIFA (Capítulo 2, Artículo 14(i)) se afirma que si un jugador es expulsado por “agresión, incluyendo codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes a un oponente”, debe cumplir una sanción de tres encuentros. Con ello, Cristiano Ronaldo podría perderse los dos primeros partidos de Portugal en el Mundial 2026.

De todas formas, primero debe confirmarse la sanción y luego ver cuántos partidos oficiales Portugal tiene antes del Mundial 2026, puesto que si no clasifica directo y va a repechaje, tendrá que jugar otros partidos que entran en consideración para esta eventual sanción.

En resumen

  • Portugal perdió 0-2 contra Irlanda en Dublín por las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026.
  • Cristiano Ronaldo fue expulsado por darle un codazo al defensor Dara O’Shea y se perderá el partido decisivo contra Armenia.
  • El capitán Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal tras la derrota y enfrenta una posible sanción de tres encuentros de FIFA.
germán celsan
Germán Celsan

