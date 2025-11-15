Las 4 alternativas que baraja Barcelona ante la dificultad de contratar a Julián Álvarez

Una vez finalizada la temporada a mediados de 2026, Barcelona apuntará todos los cañones a Julián Álvarez. Desde hace varias semanas se habla del interés del club catalán en el delantero argentino, aunque se sabe que sacarlo de Atlético de Madrid no será para nada sencillo.

Este interés nace a raíz de la inminente salida de Robert Lewandowski, que culmina su contrato en junio y buscaría otros rumbos con 37 años. Teniendo en cuenta que el salario del polaco es uno de los más importantes del fútbol mundial, su partida le permitirá a Barcelona salir a buscar a un reemplazante a la altura.

De acuerdo a lo informado por Mundo Deportivo, la directiva encabezada por Joan Laporta maneja cuatro opciones: una estrella mundial, dos alternativas más jóvenes y otra ‘low cost’. Además, aseguró que Erling Haaland es considerado un imposible debido a su renovación con Manchester City hasta 2034.

Las opciones que maneja Barcelona para reemplazar a Lewandowski

Harry Kane es uno de los candidatos principales si no sale lo de Julián. El atacante inglés de 32 años sería un caso similar al de Lewandowski: una garantía de goles, liderazgo y experiencia. Su cláusula de salida de Bayern Múnich es de 65 millones, muy inferior a la de la Araña.

Otros que también son del gusto de Hansi Flick son Serhou Guirassy, atacante de 29 años del Borussia Dortmund; y Victor Osimhen, actualmente en el Galatasaray con 26 años. Estas dos alternativas son más jóvenes que el goleador inglés, pero probados futbolísticamente.

El medio español asegura que en Cataluña también está la opción de Etta Eyong, el camerunés de 22 años que juega en Levante. En este caso, se trataría de un reemplazante a bajo costo en comparación con sus competidores.

Publicidad

Publicidad

ver también El plan del Atlético de Madrid para que Julián Alvarez suelte al Barcelona

Qué dijo Julián Álvarez de la posibilidad de jugar en Barcelona

Consultado por la posibilidad de pasar a Barcelona en el próximo mercado, Álvarez soltó: “Sinceramente, no lo sé. Veo lo que se dice en las redes… En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Cuando firmé con el Atlético el año pasado, se habló bastante también del París Saint-Germain. Es cierto, hubo conversaciones entre los dirigentes del PSG y mi representante, mostraron interés en ficharme, pero no se concretó. Por ahora estoy concentrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada“.

DATOS CLAVE

Julián Álvarez es el objetivo principal del Barcelona tras la temporada 2026.

es el objetivo principal del tras la temporada 2026. La directiva de Joan Laporta busca reemplazo para Robert Lewandowski , que se va en junio .

busca reemplazo para , que se va en . El delantero inglés Harry Kane es candidato si falla Julián; su cláusula es 65 millones.

ver también Mientras se define el futuro de Julián Álvarez, el argentino que Atlético de Madrid busca tener hasta 2030