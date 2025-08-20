Mauro Icardi estuvo en boca de todos en los últimos meses y no precisamente por su rendimiento deportivo, sino por cuestiones de su vida personal. La escandalosa separación de Wanda Nara y la relación con María Eugenia Suárez fueron tema de conversación en los medios argentinos y del mundo.

En lo que tiene que ver con lo futbolístico, el atacante nacido en Rosario estuvo varios meses sin poder jugar ya que había sufrido la rotura del ligamento cruzado de su rodilla, lo que le demandó más de ocho meses. El pasado 15 de agosto regresó a las canchas y lo hizo con gol en el triunfo de Galatasaray ante Karagumruk.

Todo lo que rodea a Mauro Icardi en los últimos años estuvo alejado de cuestiones deportivas. De ser aquel atacante letal del Inter o el delantero que tuvo un paso correcto por Paris Saint Germain pasó a ser noticia permanentemente por cuestiones personales que deberían quedar en el ámbito privado, pero -en muchas oportunidades- él mismo se encargó de fomentar mediante polémicas publicaciones en las redes sociales.

Icardi atacó a un hincha de Galatasaray

Las polémicas estuvieron, están y muy probablemente continúen en la vida de Mauro Icardi. De hecho, en las últimas horas se viralizó un video que aparentemente dataría del mes de febrero cuando Icardi llegó a Turquía junto a María Eugenia Suárez y los tres hijos de la actriz. La pareja paseaba por un shopping de Estambul con un asistente y seguridad privada, pero se fue acumulando gente con celulares, mayormente hinchas de Galatasaray.

Tweet placeholder

En un episodio confuso, uno de los hinchas habría empujado sin querer a Suárez, que estaba con su hija en brazos, lo que llevó a Mauro Icardi a quedar cara a cara y se ve claramente como le tira un cabezazo, el cual impacta, pero no de llenó.

Publicidad

Publicidad

ver también La insólita revelación que nadie sabía sobre Mauro Icardi: “Se comió una paloma delante de mí”

En ese instante, María Eugenia Suárez grita, los ánimos se calman, la pareja logra avanzar a una escalera con la seguridad más cerca para evitar incidentes mayores. Si bien no debe ser sencillo intentar moverse en un centro comercial rodeado de hinchas, la actitud de Mauro Icardi es más que reprochable, sobre todo porque no había igualdad de condiciones ya que él tenía seguridad privada.

ver también Galatasaray lo fichó para reemplazar a Icardi, jugó solo 16 partidos y denunció falta de respeto: “Es inaceptable”