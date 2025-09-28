La debacle de Arsenal de Sarandí: de ganar 5 títulos y codearse con los grandes de Argentina a descender a tercera categoría

A solo dos años de haber disputado la máxima categoría del fútbol argentino, Arsenal vive un presente completamente diferente en el que acaba de confirmarse su descenso a la B Metropolitana. La derrota de este domingo por 2-1 ante Deportivo Madryn decretó esta nueva realidad para el Viaducto.

El combinado dirigido por Darío Franco había viajado a la ciudad chubutense con el sueño de obtener tres puntos que los aferraran a la esperanza de mantener la categoría. Sin embargo, no hubo lugar para el milagro ante el puntero de la Zona A, que suma chances de ascender.

Tras un igualado y friccionado primer tiempo, el elenco de Puerto Madryn encontró los circuitos y marcó dos rápidos goles en la reanudación. Nicolas Mana y Diego Crego gritaron para los locales. La reacción de Arsenal con el gol de Tomás González trajo ilusión, pero allí quedó.

De esta manera, club de Sarandí disputará la próxima temporada de la B Metropolitana, categoría a la que regresará luego de 33 años y un período repleto de gloria tanto en la Primera División del fútbol argentino como a nivel internacional.

Desde su descenso desde la máxima categoría a finales de 2023, Arsenal solo aguantó dos campañas en la Primera Nacional. En la 2024 se salvó por poco, pero ya no tuvo más fuerzas para pelear en la presente. Entre las dos temporadas obtuvo solamente el 23% de los puntos que disputó, una estadística que grafica esta estadía del equipo en la categoría.

Con este desenlace, el conjunto del sur de la Zona Sur cerrará su participación en la competencia el próximo sábado 4 de octubre. Será ante su público, en el Estadio Julio Humberto Grondona, ante Alvarado, que se encuentra en zona de descenso y peleará por evitarlo.

Los títulos de Arsenal de Sarandí en la Primera División

A nivel local, el Viaducto conquistó tres trofeos, siendo el Torneo Clausura 2012 el más importantes. Además, estiró aquel buen momento con la obtención de la Copa Argentina en 2013 y la Supercopa Argentina el mismo año. En cuanto a competencias de CONMEBOL, sorprendió a todos en 2007 al conquistar la Copa Sudamericana y luego lo revalidó con la Suruga Bank en 2008.

