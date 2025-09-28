Es tendencia:
logotipo del encabezado
PRIMERA NACIONAL

La debacle de Arsenal de Sarandí: de ganar 5 títulos y codearse con los grandes de Argentina a descender a tercera categoría

A una fecha del final, se confirmó la caída del club fundado por Julio Humberto Grondona a la B Metropolitana.

Por Agustín Vetere

Arsenal cayó a la B Metropolitana.
© VSports TeamArsenal cayó a la B Metropolitana.

A solo dos años de haber disputado la máxima categoría del fútbol argentino, Arsenal vive un presente completamente diferente en el que acaba de confirmarse su descenso a la B Metropolitana. La derrota de este domingo por 2-1 ante Deportivo Madryn decretó esta nueva realidad para el Viaducto.

El combinado dirigido por Darío Franco había viajado a la ciudad chubutense con el sueño de obtener tres puntos que los aferraran a la esperanza de mantener la categoría. Sin embargo, no hubo lugar para el milagro ante el puntero de la Zona A, que suma chances de ascender.

Tras un igualado y friccionado primer tiempo, el elenco de Puerto Madryn encontró los circuitos y marcó dos rápidos goles en la reanudación. Nicolas Mana y Diego Crego gritaron para los locales. La reacción de Arsenal con el gol de Tomás González trajo ilusión, pero allí quedó.

De esta manera, club de Sarandí disputará la próxima temporada de la B Metropolitana, categoría a la que regresará luego de 33 años y un período repleto de gloria tanto en la Primera División del fútbol argentino como a nivel internacional.

Desde su descenso desde la máxima categoría a finales de 2023, Arsenal solo aguantó dos campañas en la Primera Nacional. En la 2024 se salvó por poco, pero ya no tuvo más fuerzas para pelear en la presente. Entre las dos temporadas obtuvo solamente el 23% de los puntos que disputó, una estadística que grafica esta estadía del equipo en la categoría.

Con este desenlace, el conjunto del sur de la Zona Sur cerrará su participación en la competencia el próximo sábado 4 de octubre. Será ante su público, en el Estadio Julio Humberto Grondona, ante Alvarado, que se encuentra en zona de descenso y peleará por evitarlo.

Publicidad

Los títulos de Arsenal de Sarandí en la Primera División

A nivel local, el Viaducto conquistó tres trofeos, siendo el Torneo Clausura 2012 el más importantes. Además, estiró aquel buen momento con la obtención de la Copa Argentina en 2013 y la Supercopa Argentina el mismo año. En cuanto a competencias de CONMEBOL, sorprendió a todos en 2007 al conquistar la Copa Sudamericana y luego lo revalidó con la Suruga Bank en 2008.

Racing e Independiente repartieron puntos en un clásico picante, polémico y con goles anulados

ver también

Racing e Independiente repartieron puntos en un clásico picante, polémico y con goles anulados

No se vio en TV: se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

ver también

No se vio en TV: se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile: horario, canal y posibles formaciones
Selección Argentina

Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20 de Chile: horario, canal y posibles formaciones

Los 2 jugadores que fueron silbados por los hinchas de River en la previa del partido ante Riestra
River Plate

Los 2 jugadores que fueron silbados por los hinchas de River en la previa del partido ante Riestra

No se vio en TV: se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia
Boca Juniors

No se vio en TV: se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Por qué no juega Gonzalo Montiel en River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Por qué no juega Gonzalo Montiel en River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo