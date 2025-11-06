La decisión de AFA con Nazareno Arasa tras su polémico arbitraje en River vs. Gimnasia

Nazareno Arasa tuvo un arbitraje muy cuestionado el pasado domingo en el Estadio Monumental, que entre otras cosas provocó que los jugadores de Gimnasia y Esgrima de La Plata le celebraran en la cara el triunfo 1-0 sobre River que, entendieron, fue puesto en riesgo por polémicas decisiones de su parte.

Molestos con los nueve minutos de adición que ya consideraban excesivos, todo empeoró cuando el juez sancionó un penal en favor del Millonario por una supuesta infracción a Lucas Martínez Quarta a la salida de un tiro de esquina, que además derivó en amonestación a Gastón Suso.

Miguel Borja falló la oportunidad inmejorable de igualar el partido, lo que no impidió que los futbolistas del Lobo terminaran muy molestos con el árbitro. Este martes, la valoración de AFA coincidió con la de los futbolistas de Gimnasia, porque la Dirección Nacional de Arbitraje no lo designó para ningún partido de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en el duelo que el equipo platense le ganó 1-0 a River en el Estadio Monumental, tampoco fue designado para la jornada que comenzará este viernes con el duelo que Rosario Central y San Lorenzo protagonizarán desde las 21.00 en el Gigante de Arroyito.

Nazareno Arasa no arbitrará ningún partido de la Fecha 15 del Torneo Clausura. (Getty).

Otro polémico arbitraje, hace un mes

Nazareno Arasa ya había quedado en el punto de mira por un polémico arbitraje en el partido que terminó con empate 1-1 entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central, el pasado 5 de octubre. El Pincha se quejó de una falta no cobrada a Muslera en el gol de Candia que le dio el empate a la visita, así como del tanto anulado a Thiago Palacios por un presunto offside de Guido Carrillo.

El fastidio fue mayor cuando desde la AFA omitieron publicar los audios del VAR en dicho encuentro y continuó cuando se conoció que no hubo castigo para el árbitro, que fue designado para dirigir el encuentro entre Banfield y Racing a la jornada siguiente.

Lamolina seguirá sin dirigir

Tras la expulsión a Iván Tapia en el partido que Barracas perdió como local 3-1 ante Boca, por la fecha 12 del Torneo Clausura, Nicolás Lamolina continúa sin ser designado como árbitro de campo. Sí tendrá acción en la jornada 15, porque estará en el VAR del partido entre Rosario Central y San Lorenzo de este viernes.

Nazareno Arasa no fue designado para la fecha 15 del Clausura tras polémico arbitraje en River vs. Gimnasia.

El árbitro Nazareno Arasa también había sido cuestionado antes en el Estudiantes 1-1 Barracas Central del 5 de octubre.

Silvio Trucco, a cargo del VAR en el River-Gimnasia, tampoco arbitrará en la próxima jornada.