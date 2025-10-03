Es tendencia:
La decisión de Cristian Fabbiani con Darío Benedetto para visitar con Newell’s a Boca en La Bombonera

El delantero volverá a La Bombonera este domingo, tras su salida del Xeneize a mediados del año pasado con pasos sin éxito por Querétaro de México y Olimpia de Paraguay.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero no ha podido aprovechar las chances que le dio el DT como titular.
Hundido en el fondo de la Zona A, donde solo supera en puntos a un Aldosivi que está prácticamente condenado al descenso, habiéndose quedado afuera de la Copa Argentina y salido derrotado del clásico ante Rosario Central; el Newell’s de Cristian Fabbiani visitará a Boca en La Bombonera este domingo, desde las 19.00, en busca de un resultado favorable que sirva como punto de inflexión anímico para lo que viene.

A lo largo de la semana de preparación para el partido, el DT habría tomado una decisión drástica en relación a la alineación titular con la que saldrá a disputar la undécima jornada del Clausura 2025 de la Copa de la Liga y la misma perjudica a Darío Benedetto, ex futbolista del Xeneize, quien no ha sabido aprovechar los encuentros que este la ha dado como titular.

Según avanzó el periodista Federico Cristofanelli el jueves, Fabbiani tiene pensado cambiar de esquema para visitar a Boca, dejando un único delantero en cancha e inclinándose por Carlos Cocoliso González, por lo que Pipa quedaría relegado al banco de suplentes.

Aunque el DT le había dado la confianza de jugar como titular en los últimos tres encuentros que disputó La Lepra, ante Newell’s y Estudiantes por el Torneo Clausura y en Copa Argentina también contra Belgrano, Benedetto no pudo cortar con la sequía goleadora que arrastra desde que era jugador del Xeneize, pues su último gol lo celebró en febrero de 2024.

Tuvo una clara oportunidad de poner fin a la racha negativa en la visita de Newell’s a Córdoba por la novena fecha del torneo, pero terminó fallando el penal del que se hizo cargo sobre el final del primer tiempo, con una débil definición al medio del arco que el arquero Thiago Cardozo contuvo sin inconvenientes.

La prolongada sequía de Benedetto

El último gol oficial de Darío Benedetto tuvo lugar el 2 de febrero de 2024 y sirvió para sellar la victoria de Boca 2-0 sobre Tigre. El delantero fue perdiendo cada vez más lugar en el equipo y aunque continuó allí hasta mediados de año, ya no pudo marcar.

En septiembre de ese año se anunció su incorporación al Querétaro de México, liga en la que había sabido brillar con las camisetas de Tijuana y América; pero allí prolongó la sequía en un olvidable paso de ocho partidos, sin convertir. Lo mismo le sucedió en Olimpia de Paraguay, equipo que reforzó para la Copa Libertadores 2025 y del que se fue en cero después de doce encuentros disputados. Son seis los que lleva con La Lepra, todavía sin convertir.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

