La decisión de Gustavo Costas después que Milito le ofrezca públicamente continuar en Racing

Diego Milito accionó rápido tras la eliminación de Racing en las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Flamengo, que frustró el gran objetivo que se había propuesto el club para este año, y antes que el equipo saltara a la cancha este lunes para enfrentar a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, le ofreció públicamente la continuidad a Gustavo Costas.

El compromiso asumido por el presidente de La Academia no es un detalle menor si se tiene en cuenta que mucho se había dicho tras su asunción que tenía intenciones de dar lugar al regreso de Eduardo Coudet, hoy en el Deportivo Alavés, pero que ahora no dudó en reconocer todo el trabajo que ha hecho su actual DT.

Tras el empate sin goles en el Estadio Madre de Ciudades, Costas evitó dar una respuesta concreta a esa propuesta de Milito de prolongar el vínculo por otro año más, es decir hasta diciembre de 2026, pero esa decisión ya estaría tomada siempre que se cumplan una serie de condiciones que dejará claras en la negociación.

La realidad es que al DT le encantaría tener revancha con el club de sus amores e intentar conquistar la Copa Libertadores de 2026, para lo que la dirigencia deberá hacer un esfuerzo importante por mantener en el plantel algunos nombres específicos y también por concretar el arribo de refuerzos de jerarquía.

“Gustavo Costas tiene la decisión tomada de continuar el próximo año. Obviamente va a haber una negociación contractual para extender el vínculo, con su representante, pero principalmente planteará un proyecto deportivo. Costas quiere seguir, ya lo saben sus hijos. Está todo dado, siempre que se llegue a un acuerdo económico, que tengo entendido que con eso no va a haber problema, y respecto al proyecto deportivo”, avanzó en ESPN el periodista Tomás Davila.

Una condición innegociable

Más allá de ese condicionante general que se deriva de la exigencia de Gustavo Costas de garantías sobre el armado de un plantel de jerarquía para pelear la Copa Libertadores de 2026, hay un nombre que es innegociable para el DT y por el que exigiría continuidad.

“Lo primero que va a pedir es que no le vendan a (Facundo) Cambeses. Sabe que siendo arquero de Selección Argentina, está en la vidriera. Va a pedir que no se lo vendan”, señaló Sebastián Vignolo en ESPN F90.

