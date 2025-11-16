El golazo de Ayrton Costa para el 1-0 de Boca vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025

En un partido en el que pasaba poco de cara a los arcos, Ayrton Costa rompió el cero en el marcador para poner a Boca en ventaja por 1-0 ante Tigre. En el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 y con el Xeneize ya clasificado a los octavos de final y a la Copa Libertadores, poco influye el resultado pero no fue una excusa para ir en busca del triunfo.

A través de la pelota parada, el arma que mejor le sienta al equipo de Claudio Úbeda en este segundo semestre del año, el zaguero central ganó en lo alto y desató el delirio en La Bombonera colmada de fanáticos. Por esa vía y con un frentazo espectacular, el defensor ganó el duelo individual, envió la pelota hacia el arco con una violencia magnífica y festejó un nuevo tanto.

Lo cierto es que tras el tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes, Ayrton ganó en el primer palo y cabeceó perfectamente para que la pelota pegue en el palo e ingrese al arco. Con el parietal y una inmejorable dirección para impedir una posible atajada de Felipe Zenobio, Costa convirtió el 1-0 para que Boca se ponga en ventaja frente a Tigre por la última jornada del certamen.

Desde el arribo del campeón del mundo a mediados de la temporada, el Xeneize convirtió la pelota parada en un arma infalible para destrabar partidos que se le hacen cuesta arriba. Ya lo ha demostrado en reiteradas ocasiones que, con el volante de la Selección Argentina como responsable, saca mucha ventaja en la ejecución y además cuenta con muy buenos cabeceadores.

En esta oportunidad sin Lautaro Di Lollo y Milton Giménez en cancha, fue Costa el que tomó el rol de experto en duelo aéreos. En ocasiones anteriores fueron el juvenil y el centrodelantero los que solían conectarse con Paredes en jugadas de estilos similares. Pero ahora fue Ayrton el que leyó con antelación el golpe de balón de Leandro y se encargó de marcar un nuevo gol en Boca.

