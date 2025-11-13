Boca hoy: el dilema de Claudio Úbeda, habló hijo de Russo antes de enfrentarlo con Tigre y más

Como todos los jueves, Boca Juniors pasa su jornada en La Bombonera. En esta oportunidad, el plantel dirigido por Claudio Úbeda se prepara para enfrentar a Tigre, con el objetivo de asegurar la punta de la zona para definir de local todos los partidos de playoffs que le toque jugar.

El dilema del entrenador con la formación, la palabra de Nacho Russo antes de visitar La Bombonera con el Matador y las últimas declaraciones de Carlos Palacios son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera este 13 de noviembre de 2025.

El inesperado dilema que posee Claudio Úbeda para definir la formación de Boca

Boca está planificando lo que será el partido del domingo frente a Tigre, donde los dirigidos por Claudio Úbeda necesitan de una victoria para quedar lo más arriba posible dentro de la tabla de posiciones para tener mayores chances de definir de local cuando le toque afrontar los Playoffs.

Tras lo que fue el Superclásico frente a River, donde Lautaro Di Lollo llegó a la quinta amonestación que lo obliga a frenar y dejarle su lugar a Nicolás Figal, quien lo reemplazará en la zaga y volverá a jugar después de cuatro meses (su último partido fue el 13 de julio ante Argentinos Juniors), al Sifón se le presenta una gran incógnita.

Palacios reveló qué es lo más difícil de jugar en Boca

El mediocampista chileno fue titular en la victoria 2-0 ante River en La Bombonera que permitió al Xeneize asegurar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026, la gran cuenta pendiente que tuvo este año un equipo que ahora quiere cerrar el año con un título en el Torneo Clausura.

Habiendo comenzado a convertir los murmullos en aplausos, Carlos Palacios se refirió de todos modos a las dificultades de ser jugador de Boca.

Nacho Russo, hijo de Miguel, reveló qué hará si le mete un gol a Boca con Tigre

Quiso el destino que la última fecha del Torneo Clausura 2025 enfrente a Boca y Tigre en La Bombonera, por lo que Nacho, hijo de Miguel Ángel Russo, jugará ante el equipo que dirigió su padre hasta su último día de vida, que viene de homenajearlo y dedicarle la victoria del último Superclásico 2-0 sobre River, el pasado domingo.

El delantero del Matador, quien había marcado un gol en el primer partido que disputó tras la muerte del DT para ofrendárselo al cielo, se refirió a ese partido que será por demás especial para él, adelantando un agradecimiento que tiene pendiente a los jugadores del Xeneize y dejando claro que ya tiene decidido qué hará en caso de convertir.