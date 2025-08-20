La figura del fútbol argentino que rechazó a River y será colgada en su equipo por una polémica decisión: “El club por encima de todo”

El estreno de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid este martes, con 18 años recién cumplidos, fue una prueba más de que la fuga de talentos en el fútbol argentino se produce cada vez a más temprana edad y de que los clubes no cuentan con las herramientas ni mecanismos regulatorios necesarios para defender su patrimonio.

El mismo día en que la joya que formó River hizo su debut en LaLiga de España, Vélez selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, incluso cuando en el camino también le tocó perder a futbolistas de aporte decisivo a la hora de conseguir el cupo clasificatorio a dicho certamen internacional.

Uno de ellos es Thiago Fernández, futbolista de 21 años que sufrió una dura lesión a finales del año pasado y que recientemente recibió el alta médica, pero que al parecer ya no volverá a defender la camiseta del club. Sucede que este no aceptó las diferentes propuestas de renovación que en Liniers aseguran haberle acercado para prolongar el vínculo que finaliza en diciembre de este año, sabiendo que cuenta con una propuesta para jugar en el Villarreal de España.

Conscientes del deseo del jugador de emigrar al fútbol europeo, en Vélez intentaron de todos modos llegar a un acuerdo que le permitiera percibir un resarcimiento económico por su salida, pero tras no conseguir modificar la postura de Fernández ni de su representación decidió separarlo del plantel profesional por el tiempo que le queda de contrato vigente, tal y como se expresó a través de un comunicado difundido este miércoles, y disponer para él un “régimen diferenciado de entrenamiento”.

Cabe destacar que Thiago estuvo también en la órbita de River en el pasado y que según se había encargado de contar fue él mismo quien rechazó la posibilidad de llegar al Millonario. “Tuve contacto directo con Gallardo, pero a mí no me interesó. Estaba bien en Vélez. En ese momento éramos el Vélez de Quinteros y estábamos mejore que el River de Gallardo”, le había dicho a TNT Sports.

Y agregó: “Nos bajaron la oferta a mi representante y a mí. Nos dijeron que, si aceptábamos, pagaban la cláusula de rescisión. Yo le dije que no desde el primer momento. No lo quise pensar mucho porque el tema de los ceros es jodido. Cuando los tenés arriba de la mesa es complicado”.

El comunicado de Vélez sobre su decisión con Thiago Fernández

“El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que se ha tomado la decisión de apartar al jugador Thiago Fernández del plantel profesional y establecer un régimen diferenciado de entrenamiento. La decisión se toma luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato del jugador surgido de nuestras divisiones inferiores, y luego de que el mismo haya comunicado al Club su decisión expresa de no renovar el contrato vigente con Vélez, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.

El futbolista recientemente recibió el alta médica luego de recuperarse de una lesión ligamentaria en su rodilla, ocurrida el 3 de diciembre del 2024. Desde meses antes de este infortunio, se venía negociando entre la Institución y la representación de Thiago Fernández la mejora y extensión del contrato, de forma tal de acompañar y reconocer el crecimiento profesional del jugador y proteger el patrimonio y los intereses del Club. Es más, inmediatamente después de que se produjera la lesión, se ratificó la oferta al jugador para que pudiese realizar su recuperación con la tranquilidad necesaria, entendiendo lo que significa atravesar este tipo de situaciones para un deportista profesional.

Pese a la buena voluntad mostrada por la Institución durante todo este proceso y a que se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, finalmente Thiago Fernández le comunicó a la Dirección Deportiva su decisión unilateral de no renovar el contrato vigente con Vélez. Por tal motivo, a partir de este momento y hasta la finalización del vínculo con la Institución, el jugador será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado al de sus compañeros.

Como institución nos resulta necesario establecer parámetros de trabajo y de conducta que estén por encima de los nombres circunstanciales. El Club acompaña desde el primer día el desarrollo de nuestros jóvenes, no solo en el plano deportivo sino -y aún con más énfasis- en el plano personal brindándoles todas las herramientas para que puedan desarrollarse en el futuro como profesionales y como personas.

La inversión que se realiza en nuestros juveniles es enorme y es ahí donde sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield.

Estas decisiones no son las que nos gusta comunicar, pero tenemos la obligación de hacer valer los intereses de nuestro club y actuar de manera inflexible ante aquellas conductas que afectan nuestro prestigio y patrimonio“.