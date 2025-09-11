La fuerte crítica de un ex Boca al gobierno de Milei: "La gente está sufriendo día a día"

Por diferentes cuestiones, la gran mayoría de los jugadores de fútbol eligen no opinar de política. Son pocos los que deciden pronunciarse sobre cuestiones ajenas al deporte y uno de ellos es Juan Cruz Komar. El defensor, surgido en Boca y actualmente en Rosario Central, se despachó con una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei.

En una entrevista para Comunidad FAN, el defensor central fue consultado por los resultados de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires y expresó: “Creo que fueron contundentes y muestran un enojo y una manifestación de rechazo de gran parte del electorado contra las políticas del gobierno“.

“Creo que era esperable, porque la gente está sufriendo el día a día. La situación económica no mejora, no hay obra pública, se le recorta a los jubilados, se maltrata a los discapacitados, hay escándalos de corrupción… Son un montón de cosas, de mucha desorganización e improvisación que la gente no tolera”, agregó.

“Hace unos años la gente estaba enojada y por eso tomó otro rumbo, pero ante esta situación, donde las cosas empeoran y se ponen mucho mas violentas, es lógico que vote como votó“, cerró el zaguero.

Chila Gómez también habló de las elecciones y se cruzó con Lucas Bruera

Komar no fue el único en pronunciarse luego de las elecciones bonaerenses. Gastón “Chila” Gómez, ex-Racing y San Lorenzo, subió una historia lamentando el resultado del pasado domingo: “El pueblo padece por falta de entendimiento. Siguen eligiendo lo mismo“.

Quien salió al cruce fue Lucas Bruera, arquero que actualmente juega en el Carabobo de Venezuela, que respondió: “¿Cuál sería la falta de entendimiento en este caso? Que importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido“.

