Gustavo Costas definió a Marcos Rojo en una palabra al explicar su impacto en el vestuario de Racing

El entrenador reveló cómo fue la adaptación del ex-Boca desde su llegada a Avellaneda. Además, adelantó que jugará contra River en la Copa Argentina.

Por Joaquín Alis

A un mes de su abrupta salida de Boca y de su llegada a Racing, Marcos Rojo se entrena a la espera de una nueva oportunidad para sumar minutos. Sin posibilidades de jugar el Torneo Clausura y suspendido en la Copa Libertadores, el zaguero trabaja pensando en River. Mientras tanto, Gustavo Costas reveló cómo es en el día a día.

El director técnico de la Academia fue consultado por la convivencia con el ex-Manchester United, un peso pesado que llegó a Avellaneda luego de una conflictiva salida del Xeneize. Al estratega solo le nacieron elogios a la hora de explicar su impacto en el vestuario y lo definió en una palabra: “Tipazo“.

Yo me río cuando se dice que arde el vestuario. A este grupo venís y ya parece que lo conocés hace 10 años. A Marcos lo recibieron bien, aparte es un tipazo. Cuando se fue de Boca me mostraban que todos lo elogiaban, le mandaban saludos y le decían que vaya bien“, expresó el DT.

Es un tipazo y la verdad que nos viene muy bien. Es importante tener gente de jerarquía como él“, reafirmó. Consultado sobre cuándo podrá volver a contar con él en un partido oficial, Costas fue contundente: “En Copa Argentina seguramente sea titular”.

Rojo se pierde la serie ante Vélez

Marcos Rojo no podrá decir presente en ninguno de los partidos de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez. El flamante refuerzo de Racing fue expulsado por Wilmar Roldán en la revancha ante Peñarol y recibió dos fechas de suspensión.

De esta manera, ahora el defensor solo podrá conformarse con participar de la Copa Argentina. Para volver a decir presente en el ámbito internacional, dependerá de que sus compañeros eliminen al Fortín y le permitan reaparecer en las semifinales del torneo.

Cuándo se juega Vélez vs. Racing

El partido de ida entre Vélez y Racing se llevará a cabo el martes 16 de septiembre a las 19 en el Estadio José Amalfitani. Siete días más tarde, el martes 23 de septiembre en el mismo horario, se jugará la revancha en el Cilindro de Avellaneda. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

