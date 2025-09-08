Es tendencia:
Nueva cara para River y Boca: las propuestas de la IA para modernizar los escudos de los 5 grandes

La Inteligencia Artificial tomó los emblemas de los principales equipos argentinos y, teniendo en cuenta sus historias, compartió nuevos diseños.

Por Agustín Vetere

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca.
© GettyGonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca.

La ventana internacional de septiembre recorre sus últimos días y los equipos del fútbol argentino están a punto de reiniciar su participación en el Torneo Clausura 2025. Este fin de semana se jugará la octava jornada y los hinchas de los 30 clubes están expectantes.

Para acortar la espera, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial, en este caso Gemini, que realice propuestas a los 5 grandes de Argentina para renovar sus escudos. La IA respetó los colores de cada equipo y tuvo en cuenta la historia de cada uno para ofrecer nuevos diseños.

Boca Juniors

Para el club de la Ribera cambió el lugar de sus tres estrellas, ahora en la parte interior de escudo y en la parte baja. También añadió imágenes del puerto de La Boca para darle más representación al barrio.

River Plate

Para el emblema del Millonario decidió mantener los principales detalles, pero agregó algunas estrellas sobre las siglas, laureles a ambos lados y la imagen del Estadio Monumental de fondo.

Independiente

En el caso de Independiente se basó en su apodo, los Diablos Rojos. Mantuvo al esencia del escudo, pero añadió fuego a ambos lados del mismo e incluso los cuernos del representante del infierno.

Racing Club

Para la Academia agregó una gran estrella e hizo retoques en cuanto a sombreados y profundidad que le dieron un toque más moderno al escudo que identifica a los racinguistas.

San Lorenzo

Para el combinado de Boedo mantuvo también los colores y la forma de su escudo, pero añadió detalles importantes que le cambiaron la cara. Principalmente, sumó un cuervo negro sobre sus siglas y la estrella por la obtención de su anhelada Copa Libertadores en 2014.

