La fuerte denuncia de Estudiantes contra el fútbol argentino tras la derrota ante Boca: “No es tan limpio”

Este domingo se vivió una tarde picante en UNO, con la agónica victoria de Boca sobre Estudiantes de La Plata por 2-1, que generó mucho revuelo. En el transcurso del encuentro, el Xeneize tuvo dos penales a favor -uno errado, otro convertido- y el Pincha sufrió una expulsión mediante la revisión del VAR. Ante eso, los locales salieron al cruce contra las decisiones arbitrales.

Ni bien terminó el partido en cuestión y tras pasar por los vestuarios, dos protagonistas alzaron la voz en nombre del club: Fernando Muslera y Eduardo Domínguez. El arquero lo hizo de forma mucho más explayada y apuntando con muchas más contundencia, pero el entrenador no se quedó atrás y también hizo público el reclamo de la institución a raíz de varios antecedentes.

Lo cierto es que el ex Galatasaray fue muy tajante en su declaración contra el fútbol argentino. “Estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes“, comenzó. Y sobre el partido ante Boca, agregó: “No me quiero olvidar un penal hoy a Guido (Carrillo). Previo a la expulsión hay una infracción contra Tiago Palacios, clara. El primer penal que erran, no es falta”.

Leandro Rey Hilfer, el árbitro en Estudiantes – Boca. (Getty Images)

Como si no fuera suficiente la denuncia pública que hizo ante los medios, redobló la apuesta. “Terminan perjudicando el trabajo del día a día. Que se defina por decisiones arbitrales duele mucho y habla de que no es limpio“, expresó. Y se tomó el tiempo de recordar más antecedentes en los últimos partidos. “No me quiero olvidar de Barracas, el penal con Belgrano…”, sumó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el arquero y líder del vestuario del Pincha, amplió su discurso al respecto. “No se mostraron los audios del VAR contra Barracas, eso es lo más claro que pasó“, añadió en primer lugar como ejemplo. “Es una regla que tienen que publicarlos, pero justo pasa con nosotros”, volvió a insistir en contra del arbitraje argentino.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también River vs. Gimnasia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Eduardo Domínguez, contra el arbitraje

Tal como hizo Muslera, Eduardo Domínguez no se quedó atrás en las quejas. “Los dos penales son muy dudosos. En el primero, Zeballos primero lo agarra a Facundo y después sí lo suelta afuera del área“, empezó el director técnico. “En el segundo parece que está afuera, pero se tira, ni lo toca. Si esos son penales…”, continuó el ya experimentado entrenador de 47 años.

A modo de conclusión para cerrar con sus declaraciones sobre esta cuestión, dejó una reflexión. “Es en el fútbol que estamos y lamentablemente hay que aceptarlo”, sostuvo. Pero lejos de culminar con una frase tranquilizadora, aceleró de nuevo. “El VAR está para solucionar, se supone… pero todos los fines de semana pasan cosas y van a seguir pasando“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVE