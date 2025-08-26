Es tendencia:
La llamativa respuesta que dio Sebastián Villa al tener que elegir entre Messi y Maradona en pleno partido: “El mejor”

Durante el sorteo inicial de Independiente Rivadavia contra Tigre, el colombiano pidió sacar del medio de una manera que no pasó desapercibida.

Por Bruno Carbajo

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia
Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia

El empate 1-1 entre Tigre e Independiente Rivadavia, por la sexta fecha del Torneo Clausura, dejó poco para destacar en lo futbolístico. Sin embargo, lo más curioso de la tarde no se vivió durante los 90 minutos, sino en la previa, en pleno sorteo protocolar. Allí, Sebastián Villa, capitán y figura del conjunto mendocino, protagonizó una situación que no pasó desapercibida.

El colombiano se acercó al círculo central junto a Joaquín Laso, portador de la cinta en el Matador, para el tradicional sorteo inicial. Como visitante, Villa tuvo el privilegio de elegir primero. Pero lo llamativo no estuvo en la decisión sobre el saque o el lado del campo, sino en el objeto que definía esa elección: la moneda.

En esta ocasión, no llevaba el clásico escudo de la AFA ni un simple cara o cruz, sino dos rostros históricos. De un lado, Lionel Messi. Del otro, Diego Armando Maradona. Un duelo simbólico que trasladó el debate eterno al verde césped de Victoria.

Cuando el árbitro Luis Lobo Medina le mostró las opciones, Villa no dudó. Eligió el lado de Maradona y lo hizo con una sonrisa cómplice. “El mejor”, lanzó el delantero durante la transmisión de ESPN, dejando en claro su preferencia por Diego. Casualidad o destino, la moneda terminó favoreciendo justamente a Independiente Rivadavia, que se quedó con el saque inicial. Del otro lado, Laso había quedado representado por Messi.



El gesto de Villa tomó cierta repercusión, especialmente por su calificación sobre Maradona en un contexto donde muchos evitan pronunciarse o colocan a ambos sobre el mismo pedestal.

