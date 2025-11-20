La reacción de los medios internacionales al título de liga que AFA le dio a Rosario Central por la tabla anual: “Un poco raro”

No solo generó polémica en el fútbol argentino, sino que también en la prensa internacional. Rosario Central se consagró campeón después de un llamado por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, y así fue que Ángel Di María, Jorge Broun, Gonzalo Belloso y Ariel Holan fueron en búsqueda del trofeo.

“Nos enteramos anoche”, reconoció el entrenador del Canalla, una vez que salieron de las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol. Ahora, a raíz de esta nueva estrella, el club rosarino alcanzó su octavo título. Pero también generó el repudio de los hinchas de otros clubes a través de las redes sociales, y la crítica de los medios internacionales.

Por medio de su cuenta de X, el periodista español Alexis Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como MisterChip, apuntó de lleno contra la medida que tomó AFA: “Me parece una buena idea proclamar a un campeón anual, pero, ¿esto no se debería decidir antes de que empiece el torneo? Es que es un poco raro ganar un título después de una reunión de ejecutivos que hacerlo y celebrarlo en el campo”, exclamó.

En Uruguay, para tratar la noticia y contar lo ocurrido, desde Ovación titularon con crudeza: “En los escritorios: AFA citó a Rosario Central en sus oficinas, le entregó una copa y generó polémica”. Algo similar ocurrió con AS, que también presentó la información con tintes críticos: “Argentina se ‘inventa’ un campeón de Liga y hay ¡8 campeones al año!”, reportaron para darle lugar a la novedad.

Ángel Di María logró su primer título con Rosario Central. (Getty Images)

Todos los dirigentes votaron a favor del título de Rosario Central

Luego de la polémica por la noticia que se dio a conocer en la previa de los octavos de final del Clausura, la cuenta oficial de la Liga Profesional publicó un posteo para explicar por qué se decidió darle este título al Canalla, en un hecho inédito.

Es que, con la presencia de representantes de River (el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel) y de Boca (Ricardo Rosica, mano derecha de Riquelme y Secretario General del club), se realizó una votación para determinar la validez de este título.

Por decisión unánime, a partir de este año y para el futuro, el equipo que más puntos sume en la tabla anual no solo clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que también se quedará con un título oficial de liga.

