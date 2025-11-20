Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La reacción de los medios internacionales al título de liga que AFA le dio a Rosario Central por la tabla anual: “Un poco raro”

En las últimas horas, el Canalla recibió su octava estrella por la cantidad de puntos que logró en la tabla general.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
La prensa europea criticó a Rosario Central y la AFA por el título.
© Getty ImagesLa prensa europea criticó a Rosario Central y la AFA por el título.

No solo generó polémica en el fútbol argentino, sino que también en la prensa internacional. Rosario Central se consagró campeón después de un llamado por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, y así fue que Ángel Di María, Jorge Broun, Gonzalo Belloso y Ariel Holan fueron en búsqueda del trofeo.

“Nos enteramos anoche”, reconoció el entrenador del Canalla, una vez que salieron de las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol. Ahora, a raíz de esta nueva estrella, el club rosarino alcanzó su octavo título. Pero también generó el repudio de los hinchas de otros clubes a través de las redes sociales, y la crítica de los medios internacionales.

Por medio de su cuenta de X, el periodista español Alexis Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como MisterChip, apuntó de lleno contra la medida que tomó AFA: “Me parece una buena idea proclamar a un campeón anual, pero, ¿esto no se debería decidir antes de que empiece el torneo? Es que es un poco raro ganar un título después de una reunión de ejecutivos que hacerlo y celebrarlo en el campo”, exclamó.

En Uruguay, para tratar la noticia y contar lo ocurrido, desde Ovación titularon con crudeza: “En los escritorios: AFA citó a Rosario Central en sus oficinas, le entregó una copa y generó polémica”. Algo similar ocurrió con AS, que también presentó la información con tintes críticos: “Argentina se ‘inventa’ un campeón de Liga y hay ¡8 campeones al año!”, reportaron para darle lugar a la novedad.

Ángel Di María logró su primer título con Rosario Central. (Getty Images)

Ángel Di María logró su primer título con Rosario Central. (Getty Images)

Todos los dirigentes votaron a favor del título de Rosario Central

Luego de la polémica por la noticia que se dio a conocer en la previa de los octavos de final del Clausura, la cuenta oficial de la Liga Profesional publicó un posteo para explicar por qué se decidió darle este título al Canalla, en un hecho inédito.

Publicidad
Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

ver también

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

En cinco palabras, Ángel Di María definió el título de Rosario Central de la liga 2025

ver también

En cinco palabras, Ángel Di María definió el título de Rosario Central de la liga 2025

Es que, con la presencia de representantes de River (el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel) y de Boca (Ricardo Rosica, mano derecha de Riquelme y Secretario General del club), se realizó una votación para determinar la validez de este título.

Por decisión unánime, a partir de este año y para el futuro, el equipo que más puntos sume en la tabla anual no solo clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que también se quedará con un título oficial de liga.

DATOS CLAVES

  • El entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, reconoció que se enteraron del título “anoche”.
  • El periodista español MisterChip criticó la medida de AFA en X por decidirlo tras la reunión.
  • El club rosarino alcanzó su octavo título generando polémica en prensa como Ovación y AS.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

Lee también
¿Quién se vestirá de héroe en el Grana?: estas son las cuotas de los goleadores en la final de la Copa Sudamericana 2025
Apuestas

¿Quién se vestirá de héroe en el Grana?: estas son las cuotas de los goleadores en la final de la Copa Sudamericana 2025

Decisión unilateral: confirman que no hubo votación de Comité Ejecutivo para darle el título a Rosario Central
Fútbol Argentino

Decisión unilateral: confirman que no hubo votación de Comité Ejecutivo para darle el título a Rosario Central

El premio que recibirá Racing tras el título de Rosario Central
Fútbol Argentino

El premio que recibirá Racing tras el título de Rosario Central

Alpine despidió a Mick Schumacher: "Lo mejor para el futuro"
FÓRMULA 1

Alpine despidió a Mick Schumacher: "Lo mejor para el futuro"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo