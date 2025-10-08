La sorpresiva decisión de AFA con Nazareno Arasa tras el polémico arbitraje en Estudiantes vs. Barracas Central

El arbitraje de Nazareno Arasa quedó en el ojo de la tormenta. Las decisiones que el colegiado tomó en campo, sumadas a las intervenciones de José Carreras desde el VAR, terminaron perjudicando a Estudiantes ante Barracas Central, en un partido clave tanto en la Zona A como en la tabla anual.

Luego de la trascendencia de todas las polémicas y la sorpresiva determinación de no publicar los audios correspondientes a ese compromiso, AFA designó los árbitros para la fecha 12 del Torneo Clausura. ¿Lo llamativo? Tanto Arasa como Carreras no fueron parados y tendrán acción este fin de semana.

A las 19 del sábado 11 de octubre, el colegiado principal dirá presente en el Estadio Florencio Sola para Banfield vs. Racing, en otro encuentro correspondiente a la Zona A del Clausura 2025. De esta manera, no hay castigo de las autoridades para el referí de 35 años.

Por su parte, Carreras volverá a Ezeiza para dirigir… ¡Banfield vs. Racing! Esto quiere decir que no solo Federico Beligoy y Fernando Rapallini decidieron no parar al juez, sino que volvieron a ubicarlo en el mismo equipo arbitral para que impartan justicia juntos.

Lamolina, el árbitro de Barracas Central vs. Boca

El próximo partido de Barracas Central en el Torneo Clausura 2025 será nada más ni nada menos que ante Boca Juniors en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El árbitro elegido para impartir justicia ese sábado 11 de octubre a partir de las 14.30 es Nicolás Lamolina.

Los asistentes serán Gabriel Chade y Pablo Gualtieri, mientras que el cuarto árbitro será Javier Delbarba. En el VAR, en tanto, aparecerán Silvio Trucco y Lucas Cavallero.

Así están los cruces de octavos de final tras la fecha 11

Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Unión de Santa Fe vs. Atlético Tucumán

Barracas Central vs. San Lorenzo

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central

Deportivo Riestra vs. Argentinos Juniors

Vélez Sarsfield vs. Huracán

Lanús vs. Tigre

River Plate vs. Defensa y Justicia

