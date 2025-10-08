Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

La sorpresiva decisión de AFA con Nazareno Arasa tras el polémico arbitraje en Estudiantes vs. Barracas Central

Federico Beligoy y Fernando Rapallini definieron el futuro inmediato tanto del juez principal como de José Carreras, que estuvo en el VAR.

Por Joaquín Alis

La sorpresiva decisión de AFA con Arasa tras el polémico arbitraje en Estudiantes vs. Barracas
© Getty ImagesLa sorpresiva decisión de AFA con Arasa tras el polémico arbitraje en Estudiantes vs. Barracas

El arbitraje de Nazareno Arasa quedó en el ojo de la tormenta. Las decisiones que el colegiado tomó en campo, sumadas a las intervenciones de José Carreras desde el VAR, terminaron perjudicando a Estudiantes ante Barracas Central, en un partido clave tanto en la Zona A como en la tabla anual.

Luego de la trascendencia de todas las polémicas y la sorpresiva determinación de no publicar los audios correspondientes a ese compromiso, AFA designó los árbitros para la fecha 12 del Torneo Clausura. ¿Lo llamativo? Tanto Arasa como Carreras no fueron parados y tendrán acción este fin de semana.

A las 19 del sábado 11 de octubre, el colegiado principal dirá presente en el Estadio Florencio Sola para Banfield vs. Racing, en otro encuentro correspondiente a la Zona A del Clausura 2025. De esta manera, no hay castigo de las autoridades para el referí de 35 años.

Por su parte, Carreras volverá a Ezeiza para dirigir… ¡Banfield vs. Racing! Esto quiere decir que no solo Federico Beligoy y Fernando Rapallini decidieron no parar al juez, sino que volvieron a ubicarlo en el mismo equipo arbitral para que impartan justicia juntos.

Lamolina, el árbitro de Barracas Central vs. Boca

El próximo partido de Barracas Central en el Torneo Clausura 2025 será nada más ni nada menos que ante Boca Juniors en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El árbitro elegido para impartir justicia ese sábado 11 de octubre a partir de las 14.30 es Nicolás Lamolina.

Los asistentes serán Gabriel Chade y Pablo Gualtieri, mientras que el cuarto árbitro será Javier Delbarba. En el VAR, en tanto, aparecerán Silvio Trucco y Lucas Cavallero.

Publicidad

Así están los cruces de octavos de final tras la fecha 11

  • Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata
  • Unión de Santa Fe vs. Atlético Tucumán
  • Barracas Central vs. San Lorenzo
  • Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central
  • Deportivo Riestra vs. Argentinos Juniors
  • Vélez Sarsfield vs. Huracán
  • Lanús vs. Tigre
  • River Plate vs. Defensa y Justicia
Escándalos y polémicas: los 11 fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central en los últimos años

ver también

Escándalos y polémicas: los 11 fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central en los últimos años

Terminó la fecha 11 del Torneo Clausura: así están la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores y los cruces de octavos de final

ver también

Terminó la fecha 11 del Torneo Clausura: así están la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores y los cruces de octavos de final

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Los 2 que no jugaron las Eliminatorias y pelean un puesto para ir al Mundial con Argentina
Selección Argentina

Los 2 que no jugaron las Eliminatorias y pelean un puesto para ir al Mundial con Argentina

Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20
Mundial Sub 20

Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20

Supo ser clave en River, perdió el puesto contra Palmeiras y Marcelo Gallardo le dará una nueva oportunidad ante Sarmiento
River Plate

Supo ser clave en River, perdió el puesto contra Palmeiras y Marcelo Gallardo le dará una nueva oportunidad ante Sarmiento

Garnacho y su situación en la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026
Selección Argentina

Garnacho y su situación en la Selección Argentina a 8 meses del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo