Polémica decisión en AFA con los audios del VAR del partido entre Barracas Central y Estudiantes

En el marco de la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura, en 1 y 57, Estudiantes y Barracas Central empataron 1 a 1 en un partido plagado de polémicas, debido a que le anularon dos goles al equipo local por posiciones adelantadas de VAR.

Días después de este encuentro, desde la Asociación del Fútbol Argentino tomaron una particular decisión, ya que no compartieron los audios de las jugadas revisadas por el VAR, a pesar de que tiempo atrás informaron que ante cada polémica los iban a publicar para esclarecer la situación.

Con respecto a este partido, hay dos situaciones polémicas que generaron el enojo en el Pincharrata. La primera, fue el pedido de falta a Fernando Muslera en el gol de Jhonatan Candia en el empate del Guapo, y la segunda fue el tanto anulado a Thiago Palacios por un presunto offside de Carrillo.

Esta medida polémica de la AFA ocurrió por segunda fecha consecutiva, debido a que en la jornada 10, Barracas empató 1 a 1 con Belgrano en condición de local, y en aquella oportunidad le anularon un gol a Uvita Fernández por una falta de Franco Jara que Gariano revisó en el VAR tras el llamado de Franklin.

A lo largo del año, AFA publicó solamente los audios de jugadas en las que el VAR actuó bien. En situaciones polémicas en las que debieron esclarecer qué decidieron entre los árbitros, no salieron a la luz, por lo que generaron aún más dudas en los hinchas de los equipos afectados.

AFA no publicó los audios de Godoy Cruz vs. Independiente

Además, AFA decidió no sacar a la luz los audios del VAR del partido entre Godoy Cruz e Independiente, que también finalizó 1 a 1 y que tuvo situaciones polémicas. Una de ellas, fue un claro penal a favor del Rojo por una mano tras un remate de Abaldo que no fue observada por el árbitro Gariano.

Por otro lado, desde el Tomba pidieron un penal a Agustín Auzmendi, el delantero autor del gol del empate final. El mismo futbolista habló con los medios post encuentro y allí afirmó que era más penal el que le cometieron a él que la mano que pidió Independiente.

