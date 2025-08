La verdad detrás de la posible salida de Marcos Rojo desde Boca a Racing

La carrera de Marcos Rojo, al menos en Boca, está sentenciada. El defensor no va a jugar más bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, quien lo marginó del plantel y ahora está buscando un nuevo rumbo. Mientras aparece la chance de regresar a Estudiantes, a sus 35 años, comenzó a surgir un rumor que lo vincula a Racing.

Gustavo Costas, junto a Diego Milito y Sebastián Saja, bajaron la persiana en el mercado de pases luego de incorporar a Duván Vergara, Tomás Conechny, Elías Torres, Alan Forneris y Franco Pardo. Pero aún tienen dos cupos extra para sumar refuerzos tras las salidas de Emiliano Saliadarre hacia Miramar Misiones, de la Primera División de Uruguay, y Fabián Sánchez, quien partió a Ucrania para jugar en Karpaty Lviv.

Durante las últimas horas, el periodista Marcelo Benedetto indicó en DSPORTS Radio que el entrenador de la Academia llamó al defensor que fue finalista en el Mundial de Brasil 2014. A pesar de ello, BOLAVIP pudo confirmar que no hubo ni un solo contacto. Costas no lo tiene entre sus planes, como así tampoco la Secretaría Técnica que lidera Saja.

A pesar de que desde la representación del ex Spartak Moskva sostienen que sí hubo llamados para saber si le interesaría pasar hacia Racing y disputar la Copa Libertadores, el entrenador y los directivos académicos no realizarán ninguna otra operación en este semestre, a menos de que se produzca una salida importante antes del 31 de agosto, fecha en la que cerrará el mercado de pases en Europa.

Marcos Rojo, apartado en Boca.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Durante su estadía en Boca, Marcos Rojo ha logrado acumular 9 anotaciones al cabo de 118 compromisos de carácter oficial.

Los dichos de Marcos Rojo sobre su futuro

En diálogo con ESPN F12, a principio de mayo, el defensor central afirmó que aún no tomó una determinación con su renovación de contrato en el Xeneize: “No lo pensé todavía, tampoco lo estoy charlando con nadie pero hay confianza con la gente del club, con Román tengo una gran relación con los chicos del consejo también”, soltó.

Marcos Rojo, todavía defensor de Boca Juniors.

“No sé lo que ellos tienen pensado pero no he pensado mucho en todo esto. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, están cansados de viajar. Cuando llegue el momento, ya sea para quedarme o irme, se charlará. No creo que haya que darle mucha vuelta. Si quieren que siga y yo me siento cómodo, seguiré y si no les daré la mano y les diré muchas gracias por estos años, a ellos por darme la oportunidad de jugar en este club y seguiré mi camino”, cerró.

Todos los títulos de Marcos Rojo en Boca

Copa Argentina 2020

Copa de la Liga 2022

Liga Profesional 2022

Supercopa Argentina 2022

