La verdad sobre la posibilidad de que Racing le cambie el nombre a su estadio

Racing transita el mejor momento de su historia moderna, donde entre fines de 2024 y principios de 2025 obtuvo dos títulos internacionales, y ahora alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores. Mientras en la dirigencia que lidera Diego Milito quieren lograr todos los campeonatos en los que aún se mantienen con vida, también piensan a futuro.

Desde que se postuló a presidente, el Príncipe se refirió a la remodelación del estadio, el cual no sufrió ninguna obra fuerte desde su construcción en 1950. Y durante las últimas horas, Gastón Giachello, director comercial de Hipotecario Seguros, se refirió a la posibilidad de que los de Avellaneda tengan un naming en el Cilindro, tal como posee River en el Monumental.

“Es verdad que de Racing se contactaron con nosotros para que el Banco Hipotecario, a través de Hipotecario Seguros, sea el sponsor del nuevo Cilindro”, exclamó Giachello en diálogo con Marketing Registrado. “Tenemos muy buena relación con la gente de marketing del club y nos acercaron la propuesta. Ya tuvimos un vínculo con el banco, que fue tan exitoso que nos llamaron para convencernos para estas obras y otras fuera del Estadio muy interesantes, que creo que el año que viene se están definiendo y ojalá podamos acompañar esta iniciativa”, agregó.

Por otra parte, exclamó que “desde Racing estaban abiertos también a lo que puede ser un naming y a otras cosas interesantes, como por ejemplo comprar un espacio del Cilindro en cuotas y pagarlo como una hipoteca. Quizás se haga realidad en el corto plazo”. Más allá de estas declaraciones, BOLAVIP accedió al encargado del área de marketing de la Academia, quien aseguró: “No tuve ninguna reunión con ellos, habrán tenido alguna reunión preliminar con alguien de marketing, pero no fue ningún miembro de la Comisión Directiva, por lo que no tiene ningún asidero“.

Estadio Presidente Perón, la casa de Racing. (Getty Images)

“Tenemos un contrato con RUS Seguros, así que por ahora no tiene ningún asidero”, añadió Gustavo Domínguez al referirse a la compañía aseguradora con calidad certificada en gestión integral de seguros generales, la cual se encuentra en las mangas de la camiseta del plantel profesional. Por lo tanto, todavía no habrá ninguna modificación. Eso sí, los directivos trabajan en poder lograr una alianza con alguna empresa que les facilite la remodelación estructural del estadio.

Publicidad

Publicidad

ver también ＂Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas＂