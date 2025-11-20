Es tendencia:
Tras el título de Rosario Central, la AFA confirmó cómo se jugará la temporada 2026 y habrá 7 campeones en un año

Desde el ente regulador anunciaron cada uno de los detalles de lo que serán todas las competiciones durante el próximo año.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Este jueves 20 de noviembre, el fútbol argentino conoció un nuevo campeón: Rosario Central. Esta noticia sumamente inesperada y que sacudió al ambiente dejó perplejos a todos, menos a los dirigentes que lo aprobaron. En ese contexto particular, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol emitieron un nuevo comunicado en el que revelaron información.

Ya consagrado el Canalla por haber sido el líder absoluto en la Tabla General Anual, en una medida inédita que no había sido dictaminada en el pasado, ahora el foco está puesto en cómo será la próxima temporada. En ese preciso sentido, el ente regulador junto a la presencia de los representantes de los equipos, informaron cómo se llevarán a cabo las competiciones en 2026.

Lo cierto es que la AFA y la LPF confirmaron que habrá 7 campeones en 2026. Aunque el número suene impactante, tiene una explicación para los organizadores del fútbol argentino. Encabezados por Claudio Tapia y Francisco Duarte, se dio a conocer públicamente qué títulos domésticos estarán en juego durante la próxima temporada que va desde enero hasta diciembre.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

De todas maneras, se anunció la creación de una nueva Recopa, por lo que en el futuro serían 8 campeones en lugar de 7. Sin embargo, no se dieron a conocer los pormenores ni la fecha de implementación como para saber si estará vigente a partir de 2026 o si bien quedará para los siguientes años. También a través de un comunicado, se reveló esta nueva competencia del fútbol argentino.

Una por una, todas las competiciones de 2026

  • Torneo Apertura y Torneo Clausura: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025, con dos zonas de 15 equipos y un total de 16 fechas teniendo en cuenta los emparejamientos por clásicos y el interzonal.
  • Campeón de Liga: lo será aquel equipo que acumule la mayor cantidad de puntos en la Tabla General Anual, sumando las fases regulares tanto del Torneo Apertura como del Torneo Clausura.
  • Trofeo de Campeones: lo disputarán el campeón del Torneo Apertura frente al campeón del Torneo Clausura, en un partido único en cancha neutral.
  • Supercopa Internacional: la disputarán el Campeón de Liga -primero de la Tabla General Anual- frente al ganador del Trofeo de Campeones.
  • Supercopa Argentina: la disputarán ganador del Trofeo de Campeones frente al campeón de Copa Argentina.
  • Copa Argentina: mantiene exactamente el mismo formato que en la temporada 2025 y también continúa dando un cupo a la próxima Copa Libertadores.
En cinco palabras, Ángel Di María definió el título de Rosario Central de la liga 2025

DATOS CLAVE

  • La AFA y la LPF confirmaron que en la temporada 2026 se disputarán siete títulos domésticos en el fútbol argentino.
  • Las competiciones de 2026 incluyen el Torneo Apertura y Clausura, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y el Campeón de Liga.
  • Rosario Central fue declarado nuevo campeón del fútbol argentino por ser el líder absoluto en la Tabla General Anual (medida inédita).
Nahuel De Hoz

