Los 5 jugadores más valiosos del Superclásico entre Boca y River

La Bombonera recibirá este domingo 9 de noviembre, desde las 16.30, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River, por la decimoquinta fecha de un Torneo Clausura que comienza a definir a los equipos que disputarán los playoffs por el título.

Los dos equipos más importantes del país han transitado un año irregular, porque aunque al Xeneize le toca liderar la Zona A en la actualidad, se despidió muy rápido de la competencia internacional sin lograr siquiera acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Millonario, por su parte, alcanzó los cuartos de final del certamen continental y semifinales en Copa Argentina, pero la eliminación en ambas competencias fue parte de un pronunciado bajón de rendimiento que lo llevó a perder siete de los últimos diez partidos que disputó.

Claro que ni en las buenas, ni en las malas, la actualidad de unos y otros ha sido capaz de marcar los destinos de un Superclásico que reunirá a muchos de los futbolistas más importantes del fútbol argentino y a los dos planteles más valiosos. En ese sentido, desde Bolavip decidimos repasar quiénes son los cinco jugadores con mayor valor de mercado disponibles para el cara a cara que Boca y River mantendrán el domingo.

Maximiliano Salas y Sebastián Driussi (en duda): la dupla de ataque por la que podría inclinarse Marcelo Gallardo para salir a hacer frente a Boca en La Bombonera tiene un altísimo valor de mercado. Según el portal especializado Transfermarkt, ambos tienen una cotización actual de 6.9 millones de dólares. El mismo valor está asignado a Facundo Colidio, cuya presencia ya está descartada por lesión.

Kevin Zenón es el jugador más cotizado que tiene Boca. (Getty).

Miguel Merentiel: el segundo jugador uruguayo que más goles convirtió con la camiseta de Boca en la historia, pese a lo que volvió a ser ignorado por Marcelo Bielsa de cara a una nueva Fecha FIFA, tiene un valor de mercado actual de 7.5 millones de dólares.

Kevin Zenón: incluso cuando ha tenido muy poca participación a lo largo del Torneo Clausura, en parte por un bajón de su nivel y en parte por decisiones tácticas, el mediocampista de 24 años que llegó procedente de Unión de Santa Fe sigue siendo el mejor cotizado del plantel de Boca, con un valor de 8 millones de dólares según la última actualización de Transfermarkt.

Kevin Castaño: el futbolista colombiano que River se fue a buscar a Rusia y que todavía no logró rendir a la altura de las expectativas pese a contar con la confianza de Marcelo Gallardo llega al Superclásico como el mejor valorado, con una cotización de 9.2 millones de dólares.

¿Y los campeones del mundo?

Ninguno de los cuatro campeones del mundo con la Selección Argentina que podrían disputar el Superclásico del domingo están entre los cinco futbolistas más cotizados. Leandro Paredes, el único que tiene Boca, y Gonzalo Montiel son los de mayor valor de mercado según Transfermarkt: 5.7 millones de dólares.

Marcos Acuña tiene una cotización actual de 2.3 millones de dólares y Franco Armani, quien con 39 años transita el tramo final de su carrera, está valorado en poco más de 800 mil dólares. Germán Pezzella, quien se rompió los ligamentos y no volverá a jugar hasta el próximo año, tiene una valoración actual de 1.5 millones de dólares.