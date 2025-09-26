Los 5 jugadores que se perderán el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

A partir de las 15:15 del domingo 28 de septiembre, la ciudad de Avellaneda se paralizará con una nueva edición del clásico barrial que disputarán, en el Cilindro, Racing e Independiente. Los comandados por Gustavo Costas y los de Gustavo Quinteros afrontarán el juego correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura, donde se decretará el debut para el entrenador del Rojo.

Luego de lo que fue la clasificación de la Academia en la Copa Libertadores, que se metió en las semifinales y ahora enfrentará a Flamengo (primero en Río de Janeiro y después en Avellaneda), los de Costas buscarán estirar su buena racha de cuatro victorias en fila y sin recibir goles entre el certamen doméstico y el internacional. Pero no tendrán a tres jugadores importantes: Juan Nardoni, Matías Zaracho y Santiago Solari se perderán el derbi barrial.

En el caso de Nardoni, sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho, mientras que Zaracho padeció una sobrecarga sobre la cicatriz del último desgarro que padeció en el recto anterior izquierdo. Por otra parte, Solari jugó al límite frente al Fortín, ya que tuvo un pequeño desgarro y lo cuidarán para que llegue al clásico contra River, a disputarse el próximo jueves 2 de octubre, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Santiago Solari, figura de Racing. (Getty Images)

Por el lado del elenco que ahora lidera Quinteros, ya está definida la ausencia de Sebastián Valdéz por un desgarro, y todavía no está definido que lo reemplace Nicolás Freire o Franco Paredes. En cambio, el que estaba cerca de quedar afuera era Gabriel Ávalos, el centrodelantero que padeció una sobrecarga en la cara posterior del muslo izquierdo.

Durante los últimos entrenamientos respondió con creces y ahora lo esperarán hasta último momento para determinar si jugará desde el comienzo o si tendrá que observar el clásico barrial desde una de las plateas. Mientras tanto, la incertidumbre empieza a crecer dentro de los hinchas, ya que esperan con muchísima ansiedad a uno de los duelos más importantes del continente.

Gabriel Ávalos festeja un gol en Independiente. (Fotobaires)

Nicolás Ramírez, el árbitro para Racing vs. Independiente

Desde la Asociación del Fútbol Argentino designaron que Nicolás Ramírez sea el encargado de arbitrar el clásico de Avellaneda que afrontarán Racing e Independiente, el domingo 28 de septiembre, a las 15:15 horas.

El colegiado ya impartió justicia frente a la Academia en 10 oportunidades: obtuvo 4 triunfos, 5 empates y una sola derrota. En cambio, al Rojo lo dirigió en 11 ocasiones: fueron dos triunfos y dos derrotas, además de 7 empates.

En cuanto a los derbis barriales, tiene experiencia y sumará su tercer encuentro: tanto en agosto de 2024 como en marzo de 2025, el partido terminó igualado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

