Tras la descalificación en la Copa Sudamericana, intimaron a Independiente por una deuda

Independiente regresa al Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini tras lo que fue los gravísimos y penosos hechos de violencia ante Universidad de Chile, ocurridos el miércoles 20 de agosto pasado, que terminó con la descalificación de los argentinos de la Copa Sudamericana.

Este sábado, los comandados por Julio Vaccari recibirán a Banfield y buscarán cortar con la racha de malos resultados, ya que aún no ganaron en lo que va del semestre y con tres unidades es el peor equipo del Torneo Clausura. Pero a esta crisis deportiva se le suma la económica, ya que en las últimas horas apareció una intimación legal.

En diciembre de 2024, Néstor Grindetti ejecutó la opción de compra para adquirir el 75% de la ficha de Kevin Lomónaco, quien se encontraba a préstamo desde Red Bull Bragantino, a cambio de 3 millones de dólares que iban a abonarse en cuatro cuotas de 750.000 dólares cada una. Pero el elenco que se encuentra en el estado de São Paulo sostiene que los de Avellaneda no completaron el pago de la primera cuota de la transferencia del jugador quedando un saldo pendiente de 350.000 de la moneda estadounidense. Por eso mismo fueron a FIFA.

En Avellaneda no se esconden y sostienen que la deuda se generó a raíz de que esperan el ingreso del dinero que Pumas UNAM tiene pendiente tras llevarse a Álvaro Angulo. Incluso, desde el medio partidario Infierno Rojo revelaron que “la Comisión Directiva de Independiente espera saldar la deuda en las próximas semanas”. Una vez que cobren lo pendiente por parte de los mexicanos, girarán el pago hacia Brasil para completar el pago a Red Bull Bragantino y así evitar graves sanciones de la Casa Madre del fútbol.

Lomónaco, clave en Independiente. (Getty Images)

Los números Kevin Lomónaco en Independiente

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda, el defensor central de 23 años lleva disputados un total de 54 partidos. En los mismos, convirtió dos goles y aportó una asistencia. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en los 4.717 minutos que estuvo en cancha.

