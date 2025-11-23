El filoso posteo de Juan Sebastián Verón tras la victoria de Estudiantes ante Rosario Central: “Nadie se lo llevará por delante”

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Estudiantes de La Plata venció este domingo a Rosario Central por la mínima en el Estadio Gigante de Arroyito. Edwuin Cetré, en el primer tiempo, marcó el único tanto en una tarde repleta de tensión, dentro y fuera de la cancha.

Es que la decisión de AFA de nombrar campeón al Canalla por la Tabla Anual generó enorme polémica en el fútbol argentino y la dirigencia del Pincha fue la única que criticó el manejo de Chiqui Tapia. Juan Sebastián Verón se muestra a menudo en contra y esta vez no fue la excepción.

Luego de que los futbolistas de Estudiantes hicieran el pasillo del campeón de espaldas a los jugadores de Rosario Central, Verón respaldó el accionar de sus jugadores con un potente mensaje en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la Bruja subió una histórica frase de Mariano Mangano, presidente de Estudiantes entre 1960 y 1970, década en la que el Pincha ganó tres de sus Copas Libertadores, además de la Intercontinental.

“… Y estoy plenamente seguro que a Estudiantes nadie lo llevará por delante en ningún terreno. Nada, ni nadie torcerá los rumbos de una entidad bien nacida, porque hizo del bien las normas de sus proyecciones deportivas, sociales y culturales, tal es la calidad de su historia y de la rica filosofía que le imprimieron sus fundadores”, arrancó Verón.

“Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones…”, completó el actual mandatario citando a un prócer de la institución platense, fallecido en 1970, en el final de su mandato.

Así se encuentran la llave completa del Torneo Clausura

Boca Juniors

Argentinos Juniors

Lanús/Tigre – Miércoles 21:30

Racing Club/River Plate – Lunes 19:30

Estudiantes de La Plata

Central Córdoba

Unión de Santa Fe/Gimnasia La Plata – Lunes 22.00

Deportivo Riestra/Barracas Central – Lunes 17.00

DATOS CLAVE