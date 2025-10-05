No se vio en TV: el furioso gesto de Gallardo acusando a Falcón Pérez en la derrota de River ante Rosario Central

Partidazo entre Rosario Central y River Plate por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional. En el Gigante de Arroyito, el Canalla comenzó perdiendo ante el Millonario pero, en medio de un arbitraje muy discutido y polémico por parte de la delegación visitante, se recuperó y se impuso por 2-1.

Miguel Ángel Borja puso en ventaja a los del barrio porteño de Núñez, mientras que Franco Ibarra e Ignacio Malcorra decretaron la recuperación de los comandados estratégicamente por Ariel Holan. No es un detalle menor que, en el primer tiempo, Juan Carlos Portillo se fue expulsado en River debido a una doble amonestación.

En medio de ese panorama, el segundo tiempo fue muy vibrante, con un Rosario Central contando con innumerables oportunidades para liquidar la historia con un hombre de más y con un River aproximándose sobre el cierre, más apoyado en ímpetu y entrega que en argumentos futbolísticos. Pero los de Marcelo Gallardo no pudieron rescatar un punto.

Así las cosas, Yael Falcón Pérez, árbitro principal de este espectáculo, solamente adicionó cuatro minutos en la etapa complementaria pese a las reiteradas interrupciones. Esto no hizo más que desatar por completo la furia del Muñeco, quien ya se venía quejando de forma sistemática por las determinaciones del colegiado.

Allí fue cuando el entrenador de River le recriminó de manera contundente y vehemente a Falcón Pérez. Se mostró en desacuerdo por la acotada cantidad de minutos añadida por el juez y hasta impactó con un gesto totalmente claro: “Te lavás las manos”. Sí, algo que, en otras circunstancias, podría haber generado su expulsión.

El gesto de Gallardo a Falcón Pérez

Las posiciones del Torneo Clausura

