Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca y River se enfrentan en una nueva edición del Superclásico. Este encuentro tendrá el condimento extra de que podrá definir la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

Previo a este encuentro, Oscar Ruggeri, el defensor central campeón del mundo en 1986, y que tuvo pasos tanto por el Xeneize como por el Millonario, habló en el programa emitido por ESPN, F90, y allí se animó a dar su favorito a quedarse con este encuentro que se disputará en el Alberto J. Armando.

Sin dudar, el ‘Cabezón’ afirmó que el candidato a quedarse con el Superclásico es Boca, debido a que está pasando un mejor momento futbolístico comparado con su rival, que viene de perder en siete de las últimas 10 presentaciones teniendo en cuenta todas las competencias.

“Si vemos los momentos, es más Boca que River el candidato“, fue la afirmación de Ruggeri para explicar por qué el equipo comandado por Claudio Úbeda tiene más chances de ganar. Y agregó, respecto a la importancia de este duelo: “Noto un clima de los partidos más importantes que juegan los dos clubes, por lo que se están jugando“.

Más allá de esto, Ruggeri también fue cauteloso, ya que explicó que es un partido distinto y no importa el contexto de cada equipo. “Jugué tantos clásicos que una vez llegamos mejor nosotros (River) y una vez ellos (Boca) y después nosotros lo terminamos dando vuelta el resultado“, afirmó.

Gallardo habló en la previa del Superclásico

Luego de renovar su contrato con River por un año más, el ‘Muñeco’ habló en conferencia de prensa, en donde se mostró confiado en dar vuelta la situación y ganar en La Bombonera. “El Superclásico es una oportunidad para volver a ser. Es una prueba como tantas que tuvimos en este tiempo”, soltó.

“Este momento lo asumo con naturalidad, no lo dramatizo. Entiendo cómo suelen ser las cosas y más en este lugar donde estamos, donde todo es exponencial. Eso refuerza mis convicciones, no iba a escapar por un mal año deportivo. Entiendo la realidad y no estaba en mí irme”, profundizó Gallardo, indicando los motivos por lo que seguirá en el cargo.

