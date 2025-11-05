Tras renovar con River, Marcelo Gallardo le envió una tajante advertencia a Boca de cara al Superclásico

En medio de la marea alta y de las aguas turbulentas, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River Plate. Y lo hizo por intermedio de un anuncio junto al presidente recientemente electo, Stefano Di Carlo en una conferencia de prensa. Así se despejaron todas las dudas relacionadas con la continuidad del Muñeco en el Millonario.

Naturalmente, habrá que esperar para ver qué sucede el próximo domingo en el Superclásico contra Boca Juniors y también en torno al éxito del equipo en lo que resta del Torneo Clausura 2025, así como también con respecto al objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América. El horizonte luce muy movido.

Bajo esa órbita, Gallardo tocó varios temas y uno tuvo que ver, precisamente, con el duelo del próximo fin de semana en la Bombonera, por la anteúltima fecha de la fase regular del certamen doméstico. El director técnico de River es consciente de que no hay margen de error posible y de que debe conseguir un buen resultado ante el rival de toda la vida.

Lejos de mostrarse resignado y negativo por el pésimo presente futbolístico de River, Gallardo se refirió al compromiso contra los comandados estratégicamente por Claudio Úbeda como una oportunidad inmejorable para recuperar el camino correcto. De todos modos, señaló que se trata de un escenario que ya vivió en otras ocasiones.

Marcelo Gallardo seguirá al frente de River. (Foto: Getty)

“El Superclásico es una oportunidad para volver a ser. Es una prueba como tantas que tuvimos en este tiempo”, manifestó Gallardo, que ahora cuenta con un contrato con la entidad del barrio porteño de Núñez hasta diciembre de 2026. Es decir, por una temporada más, independientemente de lo que suceda en lo que resta de este año.

Publicidad

Publicidad

“Este momento lo asumo con naturalidad, no lo dramatizo. Entiendo cómo suelen ser las cosas y más en este lugar donde estamos, donde todo es exponencial. Eso refuerza mis convicciones, no iba a escapar por un mal año deportivo. Entiendo la realidad y no estaba en mí irme”, profundizó Gallardo, indicando los motivos por lo que seguirá en el cargo.

ver también Gallardo, confiado tras renovar su contrato con River: “Vamos a volver a ganar”

“Por suerte hay personas con convicciones, que creen y avalan no solamente lo hecho en el pasado, sino también lo actual, donde no hemos hecho las cosas para que nos vaya como nos fue, no nos salieron las cosas como quisimos. Tenemos cosas que revisar y no tener temor tampoco, hay que reconocerlo y aceptarlo. Me han hecho sentir la responsabilidad absoluta y no tengo problema, levanto la mano y no pasa nada”, añadió.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo renovó su contrato con River Plate hasta diciembre de 2026.

Publicidad

Publicidad

El anuncio de la renovación de Gallardo fue junto al presidente electo Stefano Di Carlo.