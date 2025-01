River e Instituto se verán las caras el próximo miércoles desde las 21.30 horas en el Monumental por la segunda jornada del Torneo Apertura 2025. Los de Marcelo Gallardo buscarán revertir la imagen que dejaron el pasado sábado cuando se enfrentaron a Platense en Vicente López, si bien el partido terminó 1 a 1, no fue una noche redonda para el Millonario.

Por su parte, los cordobeses buscarán dar el golpe en el Monumental. Cabe recordar que los de Pedro Troglio iniciaron de la mejor manera el Torneo Apertura 2025 al vencer por 3 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en Alta Córdoba. Pedro Troglio vivirá una jornada especial ya que regresará al club que lo vio nacer como jugador allá por la década del 80.

En diálogo con TyC Sports, Pedro Troglio habló maravillas de River: “Si me rijo del partido que jugó River con Platense, tengo que hacer lo mismo con el partido que hicieron con los mexicanos, un equipo arrasador. Contra Platense, si bien el empate llegó tarde, River hizo lo mejor para poder hacerlo antes. Es un equipo que tiene andar, se equivoca muy poco la pelota. El problema sería perderla muy rápido nosotros. Cuando enfrentás a tus equipos y recuperás la pelota y después no la sabés administrar, no podés estar noventa minutos jugando de esa manera”.

Además, agregó: “Vamos con las esperanzas de poder hacer gran parte de lo que hicimos en el partido y de pelearle un partido que sabemos que va a ser difícil. Uno sabe que cuando va al Monumental el partido va a ser durísimo, sabiendo que se ha potenciado mucho más porque tiene que jugar el Mundial de Clubes ”.

Pedro Troglio asumió como DT de Instituto en 2025. (Foto: Prensa Instituto).

El paso de Troglio por River

Pedro Troglio se formó en River y allí debutó en Primera en 1983. Formó parte del plantel que lo ganó todo en 1986 -Campeonato de Primera División 85/86, Copa Libertadores y Copa Intercontinental- pero recién para 1987 se afianzó como titular. Su gran nivel lo llevó al fútbol europeo en una época en la que no muchos se iban. Para 1988 pasó al Hellas Verona y luego se desempeñó en Lazio y Ascoli.

El probable equipo de River para enfrentar a Instituto

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, todo indica que repetirá el equipo que viene de enfrentar a Platense. De esta manera, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

