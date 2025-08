La Inteligencia Artificial avisó cómo saldrá el clásico entre Boca y Racing y qué pasará con Miguel Russo tras ese partido

El ‘Mundo Boca’ se encuentra completamente revolucionado por diversas cuestiones relacionadas tanto con lo futbolístico como con lo institucional. Es que, por un lado, el equipo comandado tácticamente por Miguel Ángel Russo expone grandes irregularidades en el campo de juego. Y, por el otro, hay fuertes cuestionamientos dirigenciales.

De hecho, este miércoles hubo novedades importantes en torno al Consejo del Fútbol, el cual fue disuelto por determinación de la directiva encabezada por Juan Román Riquelme. Sin ningún tipo de dudas, una noticia más que relevante pensando en lo que será el futuro de la popular entidad de La Ribera y sus aspiraciones en el corto, mediano y largo plazo.

Así las cosas, el próximo sábado, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025, Boca recibirá a Racing en la Bombonera. Se tratará de un encuentro de alto voltaje contra un rival de riesgo y un peso pesado del fútbol argentino. Por ende, el cuerpo técnico de Russo ultima todos los detalles para tratar de arribar de la mejor manera posible.

La IA pronosticó cómo saldrá Boca vs. Racing

Mientras tanto, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para aportar un pronóstico realmente contundente sobre lo que sucederá en el verde césped entre el Xeneize y la Academia. Sí, “Copilot” analizó el contexto de ambos elencos y también lo que puede tener lugar una vez que el pitazo inicial genere el ruedo del esférico.

“Mi pronóstico: Boca Juniors 2 Racing Club 1. ¿Por qué me la juego por Boca? Urgencia total: Boca está acorralado. Once partidos sin ganar es una racha que no puede permitirse seguir, y este partido es el punto de quiebre. Localía en La Bombonera: cuando el equipo está contra las cuerdas, el estadio se convierte en un jugador más. El aliento puede empujarlos a romper la mala racha”, comenzó señalando.

Pero la Inteligencia Artificial no se detuvo allí y continuó argumentando su inclinación por el Xeneize para este partido ante los de Avellaneda: “Racing con la cabeza en la Libertadores: con el partido ante Peñarol el martes, es probable que Gustavo Costas rote piezas clave. Reacción emocional: este tipo de partidos no se ganan solo con táctica, sino con actitud. Y Boca va a salir con el cuchillo entre los dientes”.

Publicidad

Publicidad

Boca medirá fuerzas con Racing.

Qué sucederá con Russo, según la Inteligencia Artificial

Por último, la Inteligencia Artificial se pronunció sobre lo que sucederá con Miguel Ángel Russo una vez que concluya este partido. Cabe señalar que el pronóstico de “Copilot” tiene que ver con diversas informaciones que indican que el experimentado entrenador se encuentra en la cuerda floja y ni un triunfo puede torcer la historia.

“Aunque Russo se mostró firme en conferencia de prensa y dijo que ‘no piensa en nada negativo’, la realidad es que todo indica que su ciclo en Boca terminará después del partido del sábado, gane o pierda. Según fuentes cercanas al club, la dirigencia ya habría decidido que Russo no continuará y el anuncio se haría después del partido”, indicó.

Publicidad

Publicidad

“En su tercer ciclo, Russo no logró ganar ni un solo partido oficial. Boca acumula 11 sin triunfos, la peor racha de su historia. Hay malestar en el vestuario, tensión con jugadores como Miguel Merentiel y la hinchada está impaciente. Además, aunque Russo lo niegue, hay preocupación por su estado físico y emocional. Se lo ha visto con dificultades para caminar y dirigir”, amplió.

Y, por último, la Inteligencia Artificial brindó precisiones relacionados con el momento preciso en el que cree que se anunciará el alejamiento del estratega de su cargo: “Russo dejará de ser el director técnico de Boca el domingo 10 de agosto y el club anunciará un interinato mientras busca un reemplazo con perfil más joven y activo”.

¿Cuándo se juega Boca vs. Racing?

El partido entre Boca y Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, se disputará el próximo sábado 9 de agosto, desde las 16:30 horas, en la Bombonera.

Publicidad

Publicidad

ver también Chicho Serna rompió el silencio tras la disolución del Consejo del Fútbol en Boca: “No me guardé nada”