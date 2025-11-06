El 24 de febrero de 2021 y mientras era futbolista de Estudiantes de La Plata, Diego García protagonizó un hecho repudiable. Después de una fiesta organizada por parte del plantel en una casa ubicada en Abasto, el uruguayo fue denunciado y acusado de abusar sexualmente a una jugadora de hockey, que fue la que llevó a cabo cada una de las partes del proceso ante la Justicia.

Durante el evento todo acontecía de manera normal hasta que llegó el momento en cuestión. Debido a que no se divulgó el nombre completo, Clara B. se dirigió hacia el baño, él la siguió, ingresó detrás de ella y la atacó sexualmente. Tras el hecho, la mujer inmediatamente se encargó de hacer la denuncia correspondiente y brindó cada uno de los detalles sobre lo sucedido.

Primero acudió a la Policía, luego a Tribunales y acaba el juicio oral contra Diego García por abuso sexual con acceso carnal. En el proceso que tuvo como sede al Tribunal Criminal V de La Plata, tanto la fiscalía como la querella solicitaron penas de prisión efectiva. El abogado de la víctima pidió 10 años de cárcel, mientras que el fiscal dio por probado el delito y exigió una condena de 8 años.

Diego García durante el proceso judicial tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal.

A su vez, Marcelo Peña en nombre de la víctima y Lucas Domsky coincidieron en una parte sumamente importante: que el acusado quede inmediatamente detenido en caso de ser condenado y a pesar de que se apele ante la Cámara. Salvo algún cambio de planes de emergencia e inesperado, el fallo se dará a conocer el próximo martes 25 de noviembre de este año.

“No hay forma de que no termine preso”, sentenció en primera instancia el representante legal de la víctima ante los medios. “Me llamó la atención que él ni siquiera se defendió, ni pidió perdón, nada: sólo les agradeció a los clubes que siguieron contratándolo. Para nosotros el caso está terminado”, agregó segundos más tarde sobre las declaraciones del futbolista acusado.

De todas maneras, cabe destacar que sí hubo defensa de parte del jugador, ya que sostenía que fue una relación sexual de mutuo acuerdo. Sin embargo, hubo dos pruebas que demostraron todo lo contrario. La primera consta de un audio que le envió Clara B. a su círculo íntimo para que vayan a auxiliarla al sitio y además una imagen donde se aprecia su pómulo inflamado por la agresión.

Diego García en su presentación como nuevo jugador de Estudiantes de La Plata.

Vale resaltar que Estudiantes activó el protocolo de género, apartó a García y lo transfirió. Luego de ese hecho, pasó a Patronato y luego estuvo en Boston River, Emelec, Liverpool de Uruguay y actualmente es jugador de Peñarol. Antes de su llegada al Pincha, fue parte de dos equipos en su país natal: surgió de Juventud y jugó en Tacuarembó en sus inicios como futbolista profesional.

