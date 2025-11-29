Es tendencia:
Así están los cruces de semifinales del Torneo Clausura tras la clasificación de Estudiantes ante Central Córdoba

Se definió el primer semifinalista del certamen local y ahora espera por Barracas Central o Gimnasia de La Plata en dicha instancia.

Por Lautaro Tiburzio

Luego de una semana cargada de polémicas por la sanción de AFA a Juan Sebastián Verón y al club en sí por la decisión de darse la espalda en el pasillo de campeón a Rosario Central, Estudiantes tuvo un compromiso vital por los cuartos de final del Torneo Clausura en Santiago del Estero ante Central Córdoba.

Allí, los dirigidos por Eduardo Domínguez ganaron ante el local por 1 a 0 al completarse los 90 minutos en el Madre de Ciudades. De esta manera, el León logró la clasificación a semifinales del Clausura y ya espera por su próximo rival, que lo conocerá el próximo lunes cuando se enfrenten Barracas Central y Gimnasia de La Plata en el Estadio Claudio Tapia.

Sea quien sea el rival del Pincha en las semis, el partido rumbo a la final estará cargado de morbo. Por un lado, un clásico de La Plata en el Bosque, en una instancia decisiva y un encuentro que promete ser histórico para la capital bonaerense. Por el otro, la posibilidad de enfrentar a Barracas, equipo ligado a Chiqui Tapia en medio de las polémicas recientes. A continuación, cómo quedó el cruce de semis tras la clasificación de Estudiantes.

Cómo está el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

  • Boca/Argentinos Juniors vs. Racing/Tigre
  • Estudiantes vs. Barracas Central/Gimnasia de La Plata

Cómo siguen los cuartos de final del Clausura

José Sosa, referente de Estudiantes, se refirió a las sanciones de AFA contra Verón y el club: "Lo procesamos diferente"

Domingo 30 de noviembre

  • 18.30 – Boca vs. Argentinos Juniors
Lunes 1 de diciembre

  • 17.00 – Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata
  • 21.30 – Racing vs. Tigre

Cómo formaron Central Córdoba y Estudiantes

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, David Zalazar; Matías Perelló, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Lautaro Tiburzio

