La posible formación de Boca ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Solamente restan un puñado de horas para vivir el enfrentamiento entre Boca y Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. En La Bombonera por la ventaja deportiva conseguida según los puestos de clasificación, Claudio Úbeda ya planifica cuál será el equipo titular que saltará al campo de juego desde el inicio para buscar el pase a las semifinales.

Tras eliminar a Talleres en octavos de final con un 2-0 gracias al doblete de Miguel Merentiel, el Xeneize vuelve a jugar en condición de local con el claro objetivo de seguir el trayecto hacia el título. En contraparte, el Bicho viene de dejar en el camino a Vélez en Liniers, luego de vencerlo por 2-0 con dos verdaderos golazos de Hernán López Muñoz, la joya de La Paternal.

Lo cierto es que Úbeda tomó una drástica decisión en las últimas prácticas de Boca. Sin obligación por lesiones o suspensiones, el director técnico planea poner el mismo equipo que le ganó a Talleres y también a River en el Superclásico. De esta manera y salvo alguna urgencia de último momento, no hay grandes sorpresas en el armado táctico inicial para enfrentar a Argentinos.

Miguel Merentiel marcó el gol de Boca ante Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

El arquero y la defensa salen prácticamente de memoria, siendo las posiciones que menos cambios sufrieron desde que está el cuerpo técnico a cargo de Úbeda. Con la misma suerte corre la zona ofensiva, donde Miguel Merentiel y Milton Giménez se ganaron los lugares por delante de Edinson Cavani y manteniendo el doble 9 en lo más alto del campo de juego.

A su vez, el mediocampo es lo menos estable en las últimas semanas pero sería exactamente el mismo que en dos de los últimos tres compromisos. Con Leandro Paredes como pieza fundamental y capitán de Boca, junto a su ladero juvenil que le permite liberarse en ciertas ocasiones. Por los costados aunque con libertad, el volante ofensivo chileno y la gran figura en los últimos cotejos…

En definitiva y sin más preámbulo, salvo alguna emergencia inesperada de última hora, el equipo titular de Boca para recibir a Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

El equipo titular de Boca ante River en el Superclásico.

