Por qué no juega hoy Maravilla Martínez en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025

Después de lo que fue la derrota de Racing frente a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el elenco comandado por Gustavo Costas recibe a Tigre por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El encuentro contra el Matador cae justo entre medio de la serie internacional, que ahora los de Avellaneda deberán revertir si es que desean acceder a los cuartos de final. Pero justo para el cotejo en el Cilindro, no estará Maravilla Martínez.

Tras convertirle dos goles a San Martín de San Juan en los 16avos de final de la Copa Argentina, al nacido en Campana parece que se acabó la pólvora y se le descalibró la puntería. Hace cinco partidos que no convierte (NdR: no estuvo contra Deportivo Riestra porque había sido suspendido con una jornada por su expulsión ante el Verdinegro) y tampoco jugará frente a Tigre.

En este caso, su ausencia es por una decisión exclusiva de Costas, quien quiere darle descanso para que llegue al 100% desde lo físico al último cruce que tendrá la Academia frente al Manya, el próximo martes 19 de agosto, a las 21:30, en condición de local. El ex delantero de CADU aguardará por su chance entre los suplentes y podría ingresar en la segunda mitad del duelo contra los liderados por Diego Dabove.

Maravilla Martínez, el goleador de Racing.

El nuevo contrato de Maravilla Martínez en Racing

Maravilla Martínez extendió su contrato hasta diciembre de 2028, duplicando su salario anterior y convirtiéndose en uno de los futbolistas los mejor pagos del país. Además, ahora tiene la cláusula de rescisión más alta de todo el fútbol argentino.

Para marcarle la cancha a todos los equipos que vengan en búsqueda del goleador, Racing fijó una cláusula de salida por 122.000.000 de dólares, superando a las que River le colocó a los juveniles Bautista Dadín, Lautaro Rivero y Álex Woiski, que fueron blindados en 100.000.000 de la moneda estadounidense.

