Qué canal pasa Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro entre Tiburión y el Xeneize por la séptima fecha del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Aldosivi vs. Boca, un duelo de realidades diferentes.
Este domingo, con el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, Aldosivi y Boca Juniors se encuentran frente a frente bajo la órbita de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Uno de los platos fuertes de la jornada.

Desde las 14:30 horas, el Tiburón y el Xeneize, combinados que atraviesan realidades diferentes y que cuentan con objetivos muy distantes, saltarán al campo de juego del mencionado escenario mundialista con la misión en común de sumar tres unidades.

No es un detalle menor que Aldosivi llega a este encuentro ocupando la última colocación de su zona. Además, no ganó en ninguna de sus seis presentaciones previas en el Torneo Clausura, por lo que las urgencias lo apremian y ya no tiene margen de error.

En contrapartida, los comandados estratégicamente por Miguel Ángel Russo se hallan en plena recuperación. En las últimas dos fechas, los de La Ribera cosecharon victorias contra Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield para escalar en la tabla.

Boca y Aldosivi se enfrentan en Mar del Plata. (Foto: Getty)

Qué canal pasa Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura

El encuentro entre Aldosivi de Mar del Plata y Boca Juniors por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina podrá visualizarse, de manera exclusiva, por intermedio de la pantalla de ESPN Premium.

Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura: clima, formaciones y minuto a minuto

Vicente Taborda reveló que le gustaría volver a Boca: “Es mi casa también”

gabriel casazza
Gabriel Casazza

