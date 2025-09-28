Es tendencia:
Qué canal pasa River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro correspondiente a la décima fecha del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

River y Deportivo Riestra, frente a frente.
River y Deportivo Riestra, frente a frente.

Este domingo, en el marco de la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, River Plate y Deportivo Riestra se encuentran frente a frente con el Estadio Monumental de Núñez como testigo y como escenario.

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores de América frente a Palmeiras, en la instancia de cuartos de final, el combinado Millonario tiene la obligación de hacerse con los tres puntos para seguir soñando con el título en el certamen doméstico.

Paralelamente, Deportivo Riestra es una de las grandes sorpresas que tiene la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino y quiere dar el gran golpe sobre la mesa venciendo a domicilio a los encabezados estratégicamente por Marcelo Gallardo.

River no quiere ninguna sorpresa en casa. (Foto: Getty)

River no quiere ninguna sorpresa en casa. (Foto: Getty)

Cómo ver por TV el partido entre River y Deportivo Riestra

El partido entre River Plate y Deportivo Riestra, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, se puede visualizar, en exclusiva, por la pantalla de ESPN Premium. Para ello, se deberá tener contratado el Pack Fútbol.

A qué hora se juega River vs. Deportivo Riestra

El pitazo inicial del mencionado encuentro entre el Millonario y el Malevo será a las 18 horas de la República Argentina.

River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

River vs. Riestra por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

¿Por qué el 28 de septiembre es el Día del Hincha de River?

¿Por qué el 28 de septiembre es el Día del Hincha de River?

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

