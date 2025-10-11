Qué pasa si hay empate en la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentan este sábado desde las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la final de la Primera Nacional que definirá el primer ascenso a la Liga Profesional. En un partido que promete ser histórico, el árbitro es Nicolás Ramírez y la televisación está a cargo de TyC Sports.

El estadio de Platense contará con la presencia de ambas parcialidades, garantizando un marco espectacular para la definición. El encuentro enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada regular, ya que Madryn se consagró como el puntero de la Zona A, mientras que Gimnasia hizo lo propio en la Zona B. La final es a partido único, por lo que el equipo que logre imponerse esta tarde asegurará su lugar en la elite del fútbol argentino para la temporada 2026.

¿Qué pasa si hay empate en la final de la Primera Nacional?

Al tratarse de una final a partido único y sin ventaja deportiva, el reglamento es claro para determinar un ganador en caso de que el partido termine igualado en los 90 minutos reglamentarios.

En caso de que persista la paridad tras el tiempo regular, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15.

Si la igualdad se mantiene tras el tiempo suplementario, el ascenso se definirá desde una tanda de penales.

Es importante destacar que el equipo que resulte perdedor en esta final igualmente tendrá una chance de revancha: se sumará directamente a las semifinales del Reducido, donde se medirá con el ganador de la llave entre Gimnasia de Jujuy y San Miguel, con la intención de competir por el segundo y último cupo de ascenso a la Liga Profesional.

