Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza por la final del ascenso a la Liga Profesional: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

En el Estadio Ciudad de Vicente López, los chubutenses y los mendocinos definen el primer ascenso a la Liga Profesional. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Deportivo Madryn y Gimnasia (M) definen el ascenso a la Liga Profesional.
Este sábado se enfrentan Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza por la final de la Primera Nacional, donde está en juego el ascenso a la Liga Profesional, en el Estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro comienza a 17 horas y se puede ver por TyC Sports. Además, el árbitro es Nicolás Ramírez y en el VAR está Héctor Paletta.

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se ven las caras en Vicente López.

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza: minuto a minuto

La formación de Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza

Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez; Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

La formación de Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Madryn

César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi. 

¿Qué pasa si hay empate en la final de la Primera Nacional?

Si el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza termina igualado en los 90 minutos, habrá dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la paridad, todo se definirá por penales. Cabe recordar que los chubutenses se quedaron con la Zona A al sacar 60 puntos, mientras que los mendocinos ganaron la Zona B con 63 unidades.

