Dónde ver la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Llegó el día soñado para Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza. Este sábado, a partir de las 17 horas y en el Estadio Ciudad de Vicente López de Platense, los chubutenses y los mendocinos se medirán en la gran final de la Primera Nacional que promete ser apasionante en búsqueda del primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Los de Leandro Gracián ganaron la Zona A por amplio margen, mientras que los de Ariel Broggi hicieron lo propio en la Zona B.

La final de la Primera Nacional, a disputarse entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza comenzará a las 17 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López y se podrá ver a través de TyC Sports. Nicolás Ramírez será el árbitro del partido y habrá VAR.

¿Qué pasa si hay empate en la final de la Primera Nacional?

Si el partido entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza termina igualado en los 90 minutos habrá dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la paridad, todo se definirá por penales. Cabe recordar que los chubutenses se quedaron con la Zona A al sacar 60 puntos, mientras que los mendocinos ganaron la Zona B con 63 unidades.

Las probables formaciones de Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Deportivo Madryn fue una de las sensaciones de la Primera Nacional. (Foto: Prensa Deportivo Madryn).

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Mario Galeano o Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Gimnasia de Mendoza se hizo fuerte en el tramo final y ganó una Zona B que estuvo sumamente peleada. (Foto: Prensa Gimnasia de Mendoza).

¿Qué dijeron los entrenadores en la previa de la final?

Leandro Gracián, DT de Deportivo Madryn dialogó con ADNSur y dijo: “Tenemos al rival analizado. Yo lo primero lo hago desde el perfil del entrenador. Ariel fue mi compañero en Vélez, lo vi en Banfield, que es su primera experiencia y desde donde fue asistente de Coudet. Más o menos sé lo que piensa, y de ahí entramos a ver qué hace. Toda esa información es personal para el cuerpo técnico. Nosotros no vamos a cambiar nuestro análisis como fue todo el año y la prioridad es qué hacemos nosotros”.

Por su parte, Ariel Broggi afirmó: “Tenemos la suerte y la convicción de haber llegado de una manera muy sacrificada, muy trabajada. A veces se puede jugar mejor o peor, pero es un equipo que sabe sufrir y que se metió en una final, que no es poco”.

La ficha del partido