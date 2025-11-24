Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este lunes, desde las 19.15 horas, River y Racing jugarán su partidos de octavos de final del Torneo Clausura en el Cilindro. Si bien en un principio iba a ser a puertas cerradas por la sanción de Aprevide a la Academia por su estruendoso recibimiento ante Flamengo, finalmente habrá unas 50 mil almas en Avellaneda para presenciar el clásico más antiguo del fútbol argentino.

Si River le gana a Racing , automáticamente accederá a la próxima instancia y esperará por el ganador de Lanús vs. Tigre .

, automáticamente accederá a la próxima instancia y esperará por el ganador de . Si River y Racing empatan , habrá prórroga y se la dividirá en dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, definirán al ganador por medio de la tanda de penales.

, habrá prórroga y se la dividirá en dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, definirán al ganador por medio de la tanda de penales. Si River pierde, será Racing el que clasifique a los cuartos de final y se medirá con Lanús vs. Tigre.

La probable formación de River

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para enfrentar a los Gustavo Costas sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

La probable formación de Racing

Gustavo Costas tampoco tiene el once definido, aunque se inclinaría por: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra o Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

¿Quiénes están en el mismo lado del cuadro?

ver también El festejo de Marcelo Gallardo mientras Estudiantes eliminaba a Rosario Central del Torneo Clausura 2025

El vencedor del duelo entre River y Racing se verá en cuartos de final ante el ganador del partido entre Lanús y Tigre que se jugará el próximo miércoles en La Fortaleza ya que el Granate viene de salir campeón de la Copa Sudamericana el pasado sábado en Paraguay. Por otro lado, de este mismo lado del cuatro también están Boca y Argentinos Juniors.

La última vez que River y Racing se vieron las caras

El pasado 2 de octubre, River y Racing se vieron las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Los de Marcelo Gallardo, que venían de quedar eliminados de la Copa Libertadores ante Palmeiras, se impusieron por 1 a 0 con un tanto de Maximiliano Salas.

Publicidad

Publicidad

Nazareno Colombo y Maxi Salas. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE