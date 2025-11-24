Es tendencia:
El festejo de Marcelo Gallardo mientras Estudiantes eliminaba a Rosario Central del Torneo Clausura 2025

El Muñeco vivió un lindo momento familiar en la antesala de la visita del Millonario a Racing por los octavos del Clausura.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo

Fue un fin de semana a puro fútbol en Argentina. El pasado sábado comenzaron los octavos de final del Torneo Clausura con dos partidos -Argentinos derrotó a Vélez y Central Córdoba a San Lorenzo-, mientras que el domingo hubo otros dos y en el del primer turno, en el que Rosario Central cayó ante Estudiantes de La Plata en condición de local, Marcelo Gallardo disfrutaba de un grato momento con su familia, que estaban de festejo.

Matías Gallardo, el segundo hijo que tuvo Marcelo junto a Geraldine La Rosa cumplió años y hubo una celebración familiar en la que el Muñeco tenía puesta una remera de River. Por su parte, el cumpleañero sopló las velitas junto a Benjamín, su hermano menor. Cabe recordar que Matías se desempeña en Instituto de Córdoba.

Geraldine La Rosa compartió la celebración de cumple de su hijo Matías.

Geraldine La Rosa compartió la celebración de cumple de su hijo Matías.

Del cumple a ultimar detalles para visitar a Racing

Marcelo Gallardo festejó el cumpleaños de su hijo Matías y luego se marchó al Estadio Monumental, donde se entrenó River. Una vez finalizada la práctica, el plantel quedó concentrado en Núñez ya que este lunes, a partir de las 19.15 horas, se verá las caras ante Racing en Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura.

¿Cómo formaría River contra Racing?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para enfrentar a los Gustavo Costas sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo asistió a la celebración de cumpleaños de su segundo hijo, Matías Gallardo.
  • El cumpleañero Matías Gallardo juega en el equipo de Instituto de Córdoba.
  • Gallardo se dirigió al Estadio Monumental para entrenar a River antes del partido del lunes a las 19:15 contra Racing.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

