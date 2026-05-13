Qué pasa si Rosario Central y Racing empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura

Este miércoles 13 de mayo, se enfrentan Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Estadio Gigante de Arroyito. El árbitro es Darío Herrera y en el VAR está Pablo Dóvalo.
Los comandados por Jorge Almirón vienen de aplastar por 3-1 a Independiente, en condición de local, mientras que los de Gustavo Costas derrotaron por la mínima ventaja a Estudiantes, en La Plata.
¿Qué pasa si Rosario Central y Racing empatan?
- Si Rosario Central gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.
- Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.
- Si Racing gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.
Rosario Central y Racing se enfrentan en Arroyito.
¿Qué canal pasa Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura?
El encuentro entre Rosario Central y Racing, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, que comienza a las 18:45 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.
¿Qué es el ‘Goal Line’, la herramienta que suma el VAR en los cuartos de final del Torneo Apertura?
ESPN Premium
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
TNT Sports
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
La terna arbitral de Rosario Central vs. Racing
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Adrián Delbarba
DATOS CLAVES
- Rosario Central y Racing juegan este 13 de mayo en el Gigante de Arroyito.
- El árbitro Darío Herrera dirigirá el partido con Pablo Dóvalo encargado del VAR.
- Un empate tras el tiempo reglamentario requiere alargue y definición por penales.