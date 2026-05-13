Qué pasa si Rosario Central y Racing empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura

Rosario Central y Racing protagonizan uno de los cruces más picantes y se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Apertura-.

Este miércoles 13 de mayo, se enfrentan Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Estadio Gigante de Arroyito. El árbitro es Darío Herrera y en el VAR está Pablo Dóvalo.

Los comandados por Jorge Almirón vienen de aplastar por 3-1 a Independiente, en condición de local, mientras que los de Gustavo Costas derrotaron por la mínima ventaja a Estudiantes, en La Plata.

¿Qué pasa si Rosario Central y Racing empatan?

Si Rosario Central gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura .

. Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales .

. Si Racing gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.

Rosario Central y Racing se enfrentan en Arroyito.

¿Qué canal pasa Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura?

El encuentro entre Rosario Central y Racing, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, que comienza a las 18:45 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.

ESPN Premium

Canales 123 de Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

Publicidad

TNT Sports

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

La terna arbitral de Rosario Central vs. Racing

Árbitro : Darío Herrera

: Darío Herrera Árbitro Asistente 1 : Facundo Rodríguez

: Facundo Rodríguez Árbitro Asistente 2 : Pablo Acevedo

: Pablo Acevedo Cuarto árbitro : Luis Lobo Medina

: Luis Lobo Medina VAR : Pablo Dóvalo

: Pablo Dóvalo AVAR: Adrián Delbarba

DATOS CLAVES

Rosario Central y Racing juegan este 13 de mayo en el Gigante de Arroyito.

y Racing juegan este en el Gigante de Arroyito. El árbitro Darío Herrera dirigirá el partido con Pablo Dóvalo encargado del VAR.

dirigirá el partido con encargado del VAR. Un empate tras el tiempo reglamentario requiere alargue y definición por penales.