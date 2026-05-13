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Torneo Apertura

Qué pasa si Rosario Central y Racing empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura

Rosario Central y Racing protagonizan uno de los cruces más picantes y se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Apertura-.

Rosario Central y Racing se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Apertura.
© Getty ImagesRosario Central y Racing se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Este miércoles 13 de mayo, se enfrentan Rosario Central y Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Estadio Gigante de Arroyito. El árbitro es Darío Herrera y en el VAR está Pablo Dóvalo.

Los comandados por Jorge Almirón vienen de aplastar por 3-1 a Independiente, en condición de local, mientras que los de Gustavo Costas derrotaron por la mínima ventaja a Estudiantes, en La Plata.

¿Qué pasa si Rosario Central y Racing empatan?

  • Si Rosario Central gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.
  • Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.
  • Si Racing gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.
Rosario Central y Racing se enfrentan en Arroyito.

Rosario Central y Racing se enfrentan en Arroyito.

¿Qué canal pasa Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura?

El encuentro entre Rosario Central y Racing, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, que comienza a las 18:45 horas, podrá verse en vivo por televisión tanto a través de la señal de ESPN Premium como de TNT Sports.

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ESPN Premium

  • Canales 123 de Flow.
  • Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
  • Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

TNT Sports

  • Canales 124 de Flow
  • Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
  • Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

La terna arbitral de Rosario Central vs. Racing

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • AVAR: Adrián Delbarba

DATOS CLAVES

  • Rosario Central y Racing juegan este 13 de mayo en el Gigante de Arroyito.
  • El árbitro Darío Herrera dirigirá el partido con Pablo Dóvalo encargado del VAR.
  • Un empate tras el tiempo reglamentario requiere alargue y definición por penales.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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