Ganó 4 títulos con Boca, fue subcampeón del mundo con Argentina y ahora consiguió un ascenso histórico como presidente

Midland escribió este domingo la página más trascendente de toda su historia: ascendió a la Primera Nacional, categoría en la que competirá desde la temporada 2026 tras más de 100 años esperando por este momento. Pero más allá del logro del plantel y cuerpo técnico, el hito tiene un protagonista de renombre: Agustín Orión.

Sí, el recordado arquero, multicampeón con Boca y subcampeón del mundo con la Selección Argentina en 2014, hoy acompaña el destino del club de sus amores desde el otro lado del mostrador, ejerciendo el cargo de presidente. La jornada de la consagración fue la postal perfecta de su dualidad: en la tribuna visitante de Flandria, vivió la definición como si volviera a ponerse los guantes.

A través de las cámaras de la transmisión se logró ver la manera en la que Orión eligió mezclarse con un puñado de dirigentes para sufrir cada minuto. Aunque su equipo cayó 1-0, la derrota de Real Pilar le permitió desatar el festejo. Y tras el pitazo final, se entregó a la catarsis: pasó de relojear su celular y contener la sonrisa, a entregarse a los abrazos y saltos de la pasión futbolera.

El exarquero, se involucró de lleno en la dirigencia de Midland tras ponerle punto final a su carrera, allá por 2019. Tras una primera etapa como vicepresidente junto a su hermano Sebastián, fue a mediados de este año que Orion asumió la presidencia, consolidando un proyecto deportivo que culminó con el salto gigantesco a la segunda categoría del fútbol argentino. Lo hizo de manera indiscutida, coronándose campeón tanto del Torneo Apertura como del Clausura de la Primera B Metropolitana, convirtiéndose así en el campeón absoluto de la categoría.

El sello de campeón en su carrera como futbolista

Para el fútbol argentino, el nombre de Agustín Orión es sinónimo de trayectoria y noches de alto voltaje. Fue campeón con San Lorenzo y también con Estudiantes, pero el punto máximo de su carrera lo vivió con la camiseta de Boca. Allí jugó entre 2011 y 2016 y se transformó en uno de los referentes del vestuario.

Con el Xeneize disputó 203 partidos, ganó cuatro títulos, se convirtió en capitán en múltiples ocasiones y fue parte del plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores 2012, donde terminó como subcampeón. Además, integró la Selección Argentina que llegó a la final del Mundial 2014 en Brasil.

Tras sus pasos finales como futbolista por Racing y Colo Colo de Chile, Orión se alejó del arco, pero no del fútbol. Su presente como dirigente empezó como un desafío y hoy se presenta como un caso exitoso. Ahora, su desafío es doble. Intentará demostrar la misma solvencia que tuvo bajo los tres palos y como dirigiente en la B Metro, pero en la Primera Nacional, una categoría en la que él debutará como dirigente, al mismo tiempo que su amado Midland lo hará en la cancha.

