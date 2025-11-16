Es tendencia:
River, a la Copa Sudamericana: así está la tabla anual del Torneo Clausura tras el empate contra Vélez

El Millonario quedó cuarto en la tabla anual y solamente conseguirá la clasificación a la Copa Libertadores saliendo campeón del Clausura o si Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors se consagran.

Por Lautaro Tiburzio

Los resultados del sábado habían jugado a favor de River, ya que Deportivo Riestra empató con Godoy Cruz y San Lorenzo con Sarmiento, por lo que el equipo de Marcelo Gallardo no fue superado por ninguno de sus dos perseguidores más cercanos. Sin embargo, el Millonario no pudo con Vélez y el 0 a 0 en el José Amalfitani lo condenó a no alcanzar la zona de Libertadores de la tabla anual.

A falta de que Argentinos Juniors dispute su partido este domingo desde las 20:15 ante Estudiantes, el Bicho se aseguró no ser superado por River y se quedó con el tercer lugar en la tabla anual, apenas un punto encima del equipo de Núñez.

Esto le bastó a los de Nicolás Diez para ser el tercer clasificado a la Libertadores 2026 por esta vía, detrás de Rosario Central y Boca, aunque los de La Paternal participarán desde la fase previa, atravesando el repechaje.

De esta manera, River quedó en el cuarto lugar y se tendrá que conformar con disputar la Copa Sudamericana el año que viene, a menos que consiga ser campeón del Clausura o que, en su defecto, lo ganen el Canalla, el Xeneize o Argentinos. Si esto último sucede, el equipo de Gallardo se meterá a la Libertadores mediante la fase previa, por lo que no tendrá asegurada su participación en la fase de grupos.

Cómo quedó la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central -Libertadores-663240:162418122
2Boca Jrs. -Libertadores-593150:23271786
3Argentinos -Pre Libertadores-543140:21191597
4River -Sudamericana-533241:241714117
5Riestra -Sudamericana-523232:191313136
6San Lorenzo -Sudamericana-513227:21613127
7Racing -Sudamericana-503141:291215511
8Lanús -Sudamericana-503233:24913118
9Tigre -Sudamericana-493132:23913108
10Barracas483138:34412127
11Independiente473237:251212119
12Huracán463128:26212109
13Estudiantes423134:35-111911

*Independiente Rivadavia y Platense tienen asegurada su plaza para la Copa Libertadores al haber ganado la Copa Argentina y el Torneo Apertura respectivamente.

El fixture de la última fecha del Clausura

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

