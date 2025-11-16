River, a la Copa Sudamericana: así está la tabla anual del Torneo Clausura tras el empate contra Vélez

Los resultados del sábado habían jugado a favor de River, ya que Deportivo Riestra empató con Godoy Cruz y San Lorenzo con Sarmiento, por lo que el equipo de Marcelo Gallardo no fue superado por ninguno de sus dos perseguidores más cercanos. Sin embargo, el Millonario no pudo con Vélez y el 0 a 0 en el José Amalfitani lo condenó a no alcanzar la zona de Libertadores de la tabla anual.

A falta de que Argentinos Juniors dispute su partido este domingo desde las 20:15 ante Estudiantes, el Bicho se aseguró no ser superado por River y se quedó con el tercer lugar en la tabla anual, apenas un punto encima del equipo de Núñez.

Esto le bastó a los de Nicolás Diez para ser el tercer clasificado a la Libertadores 2026 por esta vía, detrás de Rosario Central y Boca, aunque los de La Paternal participarán desde la fase previa, atravesando el repechaje.

De esta manera, River quedó en el cuarto lugar y se tendrá que conformar con disputar la Copa Sudamericana el año que viene, a menos que consiga ser campeón del Clausura o que, en su defecto, lo ganen el Canalla, el Xeneize o Argentinos. Si esto último sucede, el equipo de Gallardo se meterá a la Libertadores mediante la fase previa, por lo que no tendrá asegurada su participación en la fase de grupos.

Cómo quedó la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central -Libertadores- 66 32 40:16 24 18 12 2 2 Boca Jrs. -Libertadores- 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos -Pre Libertadores- 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River -Sudamericana- 53 32 41:24 17 14 11 7 5 Riestra -Sudamericana- 52 32 32:19 13 13 13 6 6 San Lorenzo -Sudamericana- 51 32 27:21 6 13 12 7 7 Racing -Sudamericana- 50 31 41:29 12 15 5 11 8 Lanús -Sudamericana- 50 32 33:24 9 13 11 8 9 Tigre -Sudamericana- 49 31 32:23 9 13 10 8 10 Barracas 48 31 38:34 4 12 12 7 11 Independiente 47 32 37:25 12 12 11 9 12 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 13 Estudiantes 42 31 34:35 -1 11 9 11

*Independiente Rivadavia y Platense tienen asegurada su plaza para la Copa Libertadores al haber ganado la Copa Argentina y el Torneo Apertura respectivamente.

El fixture de la última fecha del Clausura