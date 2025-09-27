Es tendencia:
Quién es el árbitro en Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025

Este domingo se disputa el clásico de Avellaneda entre la Academia y el Rojo, que ya cuenta con equipo arbitral designado.

Por Nahuel De Hoz

Adrián Maravilla Martínez e Iván Marcone, protagonistas de Racing e Independiente.
© Gonzalo ColiniAdrián Maravilla Martínez e Iván Marcone, protagonistas de Racing e Independiente.

Este domingo por la tarde, el fútbol argentino se paraliza. Es que, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Racing recibe a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda que es fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. Para llevar a cabo el partido, ya hay un equipo arbitral designado para comandar una jornada caliente.

A este compromiso, la Academia llega luego de sellar la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores de América tras vencer a Vélez por un global de 2-0 ganando ambos duelos por la mínima. En contraparte, el Rojo arriba en un pésimo presente futbolístico en el que no puede sumar de a tres unidades desde hace tiempo y con un nuevo entrenador tras la llegada de Gustavo Quinteros.

Lo cierto es que Nicolás Ramírez es el árbitro designado para Racing – Independiente. Esta resolución casi que no sorprende a nadie porque es la tercera ocasión que dirigirá el clásico de Avellaneda, luego de estar a cargo en el más reciente por el Torneo Apertura 2025 y el correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol. Ambos cotejos en cuestión terminaron en empate.

Nicolás Ramírez, árbitro argentino. (Getty Images)

Nicolás Ramírez, árbitro argentino. (Getty Images)

Desde que integra la Primera División, dicho colegiado dirigió en 10 oportunidades a Racing y el saldo es positivo. En el historial, la Academia ganó 4 partidos, empató 5 y perdió apenas 1, lo que marca que generalmente le va bien si está a cargo. Además, pese a ser considerado uno de los más tarjeteros del fútbol argentino, jamás le expulsó un futbolista al equipo de Gustavo Costas.

En la vereda opuesta la situación es claramente diferentes. En total, arbitró en 11 ocasiones a Independiente y los resultados son los siguientes: 2 victorias, 7 empates y 2 derrotas, que dejan evidencia que no es la mejor estadística. También hay que mencionar que amonestó a 42 de sus futbolistas y expulsó a 4, siendo que dos de esas rojas fueron en el clásico de 2024, que terminó 0 a 0.

El equipo arbitral de Racing vs. Independiente

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Daniel Zamora
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Juan Pablo Loustau
