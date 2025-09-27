San Lorenzo 0-0 Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: ¡Se juega el primer tiempo!

Este sábado a la tarde y por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo recibe a Godoy Cruz en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Pedro Bidegain es transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip en vivo.
Formaciones de San Lorenzo y Godoy Cruz
Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.
Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastian Yáñez; Luca Martínez Dupuy.
