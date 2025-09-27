Es tendencia:
San Lorenzo 0-0 Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: ¡Se juega el primer tiempo!

El Ciclón recibe al Tomba en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro clave para la tabla de posiciones de cara a la recta final.

Por Nahuel De Hoz

Elías Báez y Pol Fernández, protagonistas de San Lorenzo y Godoy Cruz.
Elías Báez y Pol Fernández, protagonistas de San Lorenzo y Godoy Cruz.

Este sábado a la tarde y por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo recibe a Godoy Cruz en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Pedro Bidegain es transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip en vivo.

Formaciones de San Lorenzo y Godoy Cruz

Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.

Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastian Yáñez; Luca Martínez Dupuy.

Nahuel De Hoz

