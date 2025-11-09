Quién es el árbitro y quién está en el VAR en el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura 2025

Se viene un domingo a pura emoción en el fútbol argentino. Boca recibirá a River a partir de las 16.30 horas en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. El equipo de Claudio Úbeda busca sellar su clasificación a los octavos del final del torneo local y también a la Copa Libertadores 2026, mientras que los de Marcelo Gallardo tienen los mismos objetivos, aunque depende de otros resultados para asegurar su lugar en el torneo más importante del continente del próximo año.

Una de las máximas del fútbol es que lo ideal para el árbitro es pasar lo más desapercibido posible, pero en partidos como estos es difícil que eso suceda. El fútbol argentino es muy difícil para los árbitros, todos piden, reclaman, simulan y se enojan y en un Superclásico todo se potencia.

¿Quién es el árbitro del Superclásico?

Luego de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, la AFA hizo oficial que Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico, tal como sucedió en los últimos dos duelos entre el Xeneize y el Millonario. Ramírez venía de dirigir la final del certamen más federal del país y por eso esperaron a la finalización del mismo para ratificarlo.

La terna completa y quiénes estarán en el VAR

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Jueces de línea: Juan Pablo Belatti y Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

Los últimos dos Suprerclásicos de Ramírez

Nicolás Ramírez fue el árbitro de los últimos dos Superclásicos, ambos quedaron en manos de River. El correspondiente a la Copa de la Liga 2024 se disputó en La Bombonera y el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 1 a 0 con gol de Manuel Lanzini. El del Torneo Apertura 2025 tuvo lugar en el Estadio Monumental y los de Núñez ganaron por 2 a 1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que el empate parcial para Boca lo había marcado Miguel Merentiel.

Ramírez en el último Superclásico. (Foto: Getty).

