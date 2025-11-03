Es tendencia:
Racing, afuera: así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 luego de la fecha 14

Tras el empate ante Central Córdoba este lunes, la Academia se complicó de cara a las últimas dos fechas.

Por Agustín Vetere

Racing pelea por la clasificación.
© GettyRacing pelea por la clasificación.

Con 5 compromisos a lo largo del día, este lunes se cerró la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Solamente restan dos jornadas para conocer cómo quedará conformado el cuadro de los octavos de final. Hasta el momento solo hay 4 clasificados, por lo que cada punto vale oro en esta etapa.

A primera hora, a Sarmiento se le escurrieron sobre la hora los tres puntos en su visita a Platense, aunque el empate aún le permite soñar con avanzar a la siguiente instancia, en caso de mantener la categoría. Posteriormente, Huracán ganó un duelo directo ante Defensa y Justicia y quedó muy cerca del Top 8 de la Zona A.

En Santiago del Estero, Racing empató sin goles ante Central Córdoba y se complicó de cara a la clasificación. Por diferencia de gol se encuentra fuera de los puestos que avanzan a octavos de final hasta el momento.

Por la noche, en el último turno, Banfield se llevó una valiosa victoria ante Lanús como local en el clásico del sur y se metió en zona de clasificación. Por el otro lado, Belgrano y Tigre empataron sin goles para confirmar a la Academia en el noveno lugar.

Los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura

  • Boca Juniors vs. Talleres
  • Unión de Santa Fe vs. San Martín de San Juan
  • Central Córdoba vs. River Plate
  • Barracas Central vs. San Lorenzo
  • Rosario Central vs. Tigre
  • Deportivo Riestra vs. Belgrano
  • Lanús vs. Banfield
  • Vélez Sarsfield vs. Estudiantes de La Plata

Así está la tabla del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

  • Banfield se llevó una victoria ante Lanús en el clásico del sur y se metió en zona de clasificación.
  • Racing empató sin goles con Central Córdoba y por diferencia de gol quedó fuera del Top 8 de la Zona A.
  • Los cruces de octavos de final incluyen a Boca Juniors vs. Talleres y Central Córdoba vs. River Plate.
